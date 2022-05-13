Öğrencilere gıda güvenliği, gıda kayıpları ve israfı anlatıldı

Eskişehir’de ilköğretim öğrencilerine “Okullarda Gıda Güvenliği, Gıda Kayıpları ve İsrafı” ile ilgili eğitim verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Okullarda Gıda Güvenilirliğine Yönelik Uygulamaları Geliştirmek" hedefi doğrultusunda 2018 yılından itibaren "Okullarda Gıda Güvenliği, Gıda Kayıpları ve İsrafı" konularında İl Müdürlüğü tarafından eğitimler düzenleniyor. Ayrıca gıda kayıp ve israfını önlemek adına 2020 yılında başlayan “Gıdanı Koru” kampanyası ile de eğitimler de devam ediyor. Bu çerçevede Dumlupınar İlköğretim Okulu’nun konferans salonunda hassas tüketici grubunu oluşturan çocuklarımızın güvenilir gıdaya ulaşmada bilmeleri gereken hususların yanı sıra gelecek nesillere sürdürülebilir gıdanın sağlanması için gıda israfı konusunun anlatıldığı eğitim düzenlendi. İlkokul 3.ve 4.sınıf öğrencilerinden oluşan 240 öğrenciye eğitim verildi. Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü’nde görevli Gıda Mühendisleri Zuhal Ünal Canbaz ve Ece Dergi tarafından gıda güvenilirliği, gıdaların muhafaza yöntemleri, gıda satın alırlarken dikkat etmeleri gereken hususlar, son tüketim tarihi ve tavsiye edilen tüketim tarihi arasındaki fark, gıda kaynaklı zehirlenmeleri ile ilgili sunum yapıldı.

İnteraktif öğrenme metoduyla gıda israfının önüne geçmek için, alışveriş, muhafaza ve tüketim aşamalarında çocuklarımızın uygulayabileceği önlemlerin aktarılmasına müteakip çocuklar için hazırlanan gıdanı koru kampanyasının maskotu olan “Cano”nun kısa filminin gösterilmesiyle eğitim tamamlandı.

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