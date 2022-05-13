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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

OSB’deki yatırımlar ve sanayicilerin talepleri görüşüldü

İHA

OSB’deki yatırımlar ve sanayicilerin talepleri görüşüldü

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli'yi ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette bölgeye kazandırılacak yeni yatırımlar, sanayicilerin sorunları ve talepleri görüşüldü.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, 20222026 yılları arasında hayata geçirecekleri projeler hakkında Başkan Zihni Çalışkan’a bilgiler verdi. Son yıllarda yatırımcıların bölgeye ilgisinin bir hayli yoğun olduğunu aktaran Başkan Küpeli, son 2 yıldır OSB’de arsa tahsis rekorları kırdıklarını söyledi. Gelen taleplere hızlıca cevap vermek, arsa sıkıntısı yaşamamak adına OSB’nin toplam büyüklüğünü 50 milyon metrekareye çıkarmayı hedeflediklerini ileten Başkan Küpeli, “Son 2 yılda arsa tahsisleri noktasında son 15 yılın en yüksek rakamlarına ulaştık. Bu yılda arsa tahsisleri yönünden çok iyi gidiyoruz. Sürekli bir arsa talebi var. Katma değerli yatırımlara öncelik vererek gelen her arsa talebini karşılamaya çalışıyoruz. Uzun vadede yeni yatırım alanı sıkıntısı yaşamamak adına mevcut OSB alanımızı ilk etapta 40 milyon metrekareye daha sonra ise 50 milyon metrekareye çıkarmak istiyoruz. Bu çerçevede de 2,5 milyon metrekarelik bir alanının bölgemize kazandırılması konusunda çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu alan özellikle yabancı sermayeli büyük bir yatırımın şehrimize kazandırılması açısından büyük önem taşıyor. Genişleme alanının izin süreçleri devam ediyor” dedi.
Ziyarette sanayicilerin enerji maliyetleri konusunda yaşadığı sorunların yanı sıra, OSB’lerde sanayicilerin kullandığı doğalgaz fiyatlarında yapılan indirimdeki önemli bazı düzenlemelerin yeni gözden geçirilmesi konusundaki taleplerini de aktaran Başkan Küpeli, sorunların çözümleri noktasında destek beklediklerini vurguladı.

“Son yıllarda Eskişehir OSB ciddi bir gelişme trendi içinde”
AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan’da, Eskişehir OSB'nin başarılı bir yönetim anlayışı gösterdiğini, yürütülen çalışmalar, projeler ve yeni yatırımlar kazandırılması noktasında ortaya konan performansın şehrin geleceği açısından sevindirici olduğunu söyledi. Başkan Çalışkan, Eskişehir sanayinin daha da güçlenmesi, istihdamın artması, sanayicilerin istek, sorun ve taleplerinin çözümü noktasında parti olarak gerekli tüm desteği her zaman verdiklerini belirterek, “Sanayicilerimize, üreticilerimize ve çalışanlarımıza minnettarız. Eskişehir OSB yönetimi olarak, şehrimizin ve ülkemizin kalkınması adına çok değerli çalışmalar yürütmektesiniz. Son yıllarda Eskişehir OSB ciddi bir gelişme trendi içinde. Gerek bölgeye gelen yeni yatırımlar gerekse yönetim olarak sizlerin gerçekleştirdiği büyük yatırımlarla OSB’miz çok büyük bir değişim ve büyüme içinde. OSB’mizin yeni büyüme ve genişleme alanları konusundaki çalışmalarını yakından takip ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

“Sanayicilerimizin bütün talep ve beklentilerinin farkındayız”
Başkan Çalışkan sanayicilerin talep ve beklentilerinin farkında olduklarını aktararak, “Bürokratik süreçlerin hızlandırılması konusunda parti olarak gerekli tüm girişimleri yapıyor ve çalışmalarınızı destekliyoruz. Eskişehir sanayisinin büyümesi ve gelişmesi, şehrimize yeni büyük sanayi yatırımları gelmesi hepimizin ortak paydası. Bu konularda sonuna kadar arkanızdayız ve gereken tüm desteği veriyoruz. Buraya sizleri dinlemeye geldim. Yaşanan sıkıntıları ilk ağızdan duymak büyük önem taşıyor. Sizlerden aldığımız tüm görüşleri ve talepleri partimizin üst yönetimine sürekli aktarıyoruz. Her bir talebinde takipçisiyiz. Bu süreçte sizlerin, sanayicilerimizin bütün talep ve beklentilerinin de farkındayız. Sanayicilerimizin sorunlarının çözümü noktasında her zaman elimizden gelen tüm desteği sağlıyoruz. Bizler her zaman üreten, ülkemiz ve şehir ekonomisine büyük katkı sağlayan sanayicimizin yanında ve hizmetindeyiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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