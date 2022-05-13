Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öldürüldüğü düşünülen Iraklı Sally’nin annesinden sanığa: “Kızımı parçalara ayırdın, mezarı bile yok” Iraklı Sally’i öldürdüğü iddia edilen sanıktan ilk savunma Sanık Amjed Mohsin Mohammed: “O yaşıyor”

İHA

Öldürüldüğü düşünülen Iraklı Sally’nin annesinden sanığa: “Kızımı parçalara ayırdın, mezarı bile yok” Iraklı Sally’i öldürdüğü iddia edilen sanıktan ilk savunma Sanık Amjed Mohsin Mohammed: “O yaşıyor”

Eskişehir’de 8 aydır haber alınamayan Iraklı Sally Ali Challab AlAbood’u öldürüp parçalara bölerek çöp kutusuna attığı iddiasıyla yargılanan sanık mahkemedeki ilk savunmasında, “Sally benim arkadaşım, onu öldürdüğüm doğru değil. O yaşıyor” dedi. Sally’nin annesi Leyla Naim AlAbbood mahkemede sanığa, "Kızımı parçalara ayırdın, mezarı bile yok. Onu sen öldürdün" dedi.
Eskişehir’de Irak uyruklu Sally Ali Challab AlAbbood’un kaybolmasıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma çerçevesinde olayın şüphelilerinden Amjed Mohsin Mohammed, Kırklareli üzerinden Bulgaristan’a kaçmaya çalışırken yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 10 bin saatlik güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Görüntülerde Sally’nin 2 Eylül günü saat 15.30 sıralarında şüpheli Amjed Mohsin Mohammed’in evine giriş yaptıktan sonra evden çıkışının olmadığı anlaşılırken, şüphelinin farklı kıyafetlerle defalarca dışarı çıktığı ve elindeki çöp poşetlerini farklı çöp kutularına attığı tespit edildi. Ayrıca Sally’nin eve girmeden dakikalar önce Mohammed ile birlikte yan yana yürüdüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Yardım eden kardeşi ve arkadaşları da tutuklanmıştı
Şüpheli Amjed Mohsin Mohammed’e tutuklanırken, kendisine yardım ettikleri tespit edilen kardeşi Asaad Mohsin Mohammed, onun arkadaşı Ammeer Muttashar Mahmood ve Sarhan Shihbab Ahmed de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yardım ettikleri öne sürülen şüpheliler Mahmood ve Ahmed ise daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şehir çöplüğünde aranmıştı
Kaybolduktan 22 gün sonra Irak uyruklu Sally’nin öldürüldüğü şüphesi üzerine polis ekipleri şehir çöplüğünde arama çalışması başlatmıştı. Sally’nin öldürüldüğü ve parçalanarak çöpe atıldığı şüphesi üzerine ekipler, şehir çöplüğünde arama çalışması yaptı. Yaklaşık 3 bin metrekarelik tesis alanı kepçe yardımıyla arandı.

İddianameden
Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede Sally Ali Challab AlAbood’u öldürdükten sonra parçalara bölerek çöp konteynerlerine attığı ileri sürülen şüpheli Amjed Mohsin Mohammed hakkında ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Şüpheli Mohammed’e yardım ettikleri tespit edilen kardeşi Asaad Mohsin Mohammed ile arkadaşı Ammeer Muttashar Mahmood ve tutuksuz sanıklar Sarhan Shihbab Ahmed ve Hasan Ali Assi hakında ise ‘suçluyu kayırma’ suçlamasıyla 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.
Sanık Amjed Mohsin Mohammed’in evindeki bıçaklarda, yatak odasındaki halı üzerinde, oturma odasındaki dolapta bulunan testerede, evdeki tornavida, pense ve çekiçte Sally’e ait olduğu tespit edilen kan izlerine rastlandığı da iddianamede yer aldı. Sally’nin cesedi ise henüz bulunamadı.

“Kızımı parçalara ayırdın, mezarı bile yok”
Duruşma öncesinde Sally’nin ailesi ve kadın dernekleri temsilcileri adliye önünde toplandı. Sally’nin annesi Leyla Naim AlAbbood, adliye kapısı önünde gözyaşlarını tutamadı. Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Amjed Mohsin Mohammed ile tutuksuz yargılanan kardeşi Asaad Mohsin Mohammed, tutuksuz sanıklar Ammeer Muttashar Mahmood, Sarhan Shihab Ahmed, mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmaya, öldürüldüğü düşünülen Sally Ali Challab AlAbood’’un yakınları ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Hasan Ali Assi ise duruşmaya katılmadı. Sanık Amjed Mohsin Mohammed’in duruşma salonuna getirildiği esnada, gözyaşlarına hâkim olamayan Sally’nin annesi Leyla Naim AlAbbood sanığa, “Kızımı parçalara ayırdın, mezarı bile yok. Onu sen öldürdün” dedi.

“O yaşıyor”
Üzerine atılı Sally Ali Challab AlAbood’u öldürme suçlamasını reddeden sanık Amjed Mohsin Mohammed ilk duruşmadaki savunmasında, “2 Eylül’de buluşup evime geldik. Ben 2 aylığına Malezya’ya gidecektim. Bu sebeple evimi topluyordum. Sally de evi toplamaya yardım etti. Daha sonra bana yardım etmek için evde bulunan 8 kilo kemikli kurban etini parçalamaya çalıştı. Evdeki malzemelerle eti parçalayamayınca benden parçalanacak bir şey getirmemi istedi. Ben de evden çıkıp bir dükkâna gittim. Oradan aldığım küçük baltayı eve getirip Sally’e verdim. Sally, baltanın sapının oynadığını ve tehlikeli olduğunu söyledi. Ben de baltayı aldığım dükkâna iade ettim. Yerine de etleri parçalamak için testere aldım. Sally testereyi görünce onunla et kesilemeyeceğini söyledi. Vazgeçip etleri dolaba koyduk. Daha sonra başka bir yemek yapıp yedik. Ardından ben kedi ve köpeklere mama dağıtmak için evden çıktım. Çöp kutularının yanlarına yemek bıraktım. Ben eve döndükten Sally arkadaşıyla buluşacağını söyleyip evden çıktı. Kime buluştuğunu bilmiyorum. Gece telefonla ardım ama kendisine ulaşamadım. Sally benim arkadaşım, onu öldürdüğüm doğru değil. O yaşıyor” dedi.
Sanık Amjed Mohsin Mohammed’in tercüman eşliğinde yaptığı savunmasının ardından ara verilen duruşma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Makina Mühendisleri Odasından Başkan Küpeli’ye ziyaret
YEREL HABERLER Makina Mühendisleri Odasından Başkan Küpeli’ye ...
OSB’deki yatırımlar ve sanayicilerin talepleri görüşüldü
YEREL HABERLER OSB’deki yatırımlar ve sanayicilerin talepleri ...
Öğrencilere gıda güvenliği, gıda kayıpları ve israfı anlatıldı
YEREL HABERLER Öğrencilere gıda güvenliği, gıda kayıpları ve israfı ...
OEDAŞ’tan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencilerine kariyer tavsiyeleri
YEREL HABERLER OEDAŞ’tan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ...
Eskişehir Mehmet Gedik Ortaokulu’nda ‘Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı’ etkinliği
YEREL HABERLER Eskişehir Mehmet Gedik Ortaokulu’nda ‘Türkiye ...
Anadolu Üniversitesi ve TÜBİTAK’tan özel gereksinimli bireylere destek
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi ve TÜBİTAK’tan özel gereksinimli ...
Gülistan Turan'ın hedefi Dubai’deki Dünya Muay Thai Şampiyonası Türkiye’de dövüş sporlarından para kazanmak zor Gülistan Turan: “Kadın dövüşçüler maddi ve manevi olarak desteklenmeli”
YEREL HABERLER Gülistan Turan'ın hedefi Dubai’deki Dünya Muay Thai ...
Başkan Bozkurt'tan Türkiye Şampiyonasına katılıcak öğrencilere moral ve destek
YEREL HABERLER Başkan Bozkurt'tan Türkiye Şampiyonasına katılıcak ...
Valilik etkinlikleri yasakladı, ESTÜ festivali iptal etmedi
YEREL HABERLER Valilik etkinlikleri yasakladı, ESTÜ festivali iptal ...
Çizdiği resimlerle çocukları masal dünyasında bir yolculuğa çıkarıyor
YEREL HABERLER Çizdiği resimlerle çocukları masal dünyasında bir ...
Elektrik direği leyleklerin yuvası oldu
YEREL HABERLER Elektrik direği leyleklerin yuvası oldu
BBP Genel Başkanı Destici: "(Ertelenen festival) Vali bu kararı güvenlik nedeniyle aldı”
YEREL HABERLER BBP Genel Başkanı Destici: "(Ertelenen festival) Vali ...
BBP Genel Başkanı Destici'den mahkemenin Canan Kaftancıoğlu kararına ilişkin açıklama BBP Genel Başkanı Destici: "Cumhurbaşkanına hakaret edeceksiniz, devleti alenen aşağılayacaksınız, kamu görevlilerine hakaret edeceksiniz ve buradan bir gün bile ceza almadan gideceksiniz. Asıl o zaman hukuk devleti olmaz”
YEREL HABERLER BBP Genel Başkanı Destici'den mahkemenin Canan ...
Bilecik'te demir çelik fabrikasında patlama: 2 ölü, 1 yaralı (2)
YEREL HABERLER Bilecik'te demir çelik fabrikasında patlama: 2 ölü, 1 ...
Patlamada ölen işçi memleketi Eskişehir'de toprağa verildi Üç çocuk babası Gündoğar için kılınan cenaze namazı sırasında mesai arkadaşları gözyaşı döktü
YEREL HABERLER Patlamada ölen işçi memleketi Eskişehir'de toprağa ...
Eskişehir Valiliği, yasak kararının nedenini `güvenlik riski´ olarak açıkladı
YEREL HABERLER Eskişehir Valiliği, yasak kararının nedenini ...
Trafik ekiplerinin simülasyon eğitimi renkli görüntülere sahne oldu
YEREL HABERLER Trafik ekiplerinin simülasyon eğitimi renkli ...
(ÖZEL) Mesleğini 31 yıldır onur ve gururla sürdüren Hatice hemşire ESOGÜ sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi’nde çalışan Hatice Can Uğral “Öğrencilerime ilk önce vicdanlarını eğitmelerini söylüyorum” “Yatanı annemiz, kardeşimiz, bir yakınımız olarak düşünüyoruz”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Mesleğini 31 yıldır onur ve gururla sürdüren ...
Destici: Sığınmacılar üzerinden siyasi rant elde etme peşindeler (2)
YEREL HABERLER Destici: Sığınmacılar üzerinden siyasi rant elde etme ...
Destici: Sığınmacılar üzerinden siyasi rant elde etme peşindeler
YEREL HABERLER Destici: Sığınmacılar üzerinden siyasi rant elde etme ...
Ataç ve Küpeli özel bireylerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Ataç ve Küpeli özel bireylerle bir araya geldi
JASAT faili meçhul suç olaylarının tamamını aydınlattı Olaylara karıştığı tespit edilerek yakalanan 107 şüphelinin 30'u tutuklandı, 15 kişi ise aranıyor Özel çalışmalarla nitelikli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 6 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER JASAT faili meçhul suç olaylarının tamamını ...
Bakır kablo ve inşaat malzemesi hırsızlarını jandarma kısa zamanda yakaladı
YEREL HABERLER Bakır kablo ve inşaat malzemesi hırsızlarını jandarma ...
Destici’den sığınmacılar ve Demirtaş mektubu değerlendirmesi “Sığınmacılar üzerinden Türkiye’de kaos oluşturmak ve çatışma alanı meydana getirmek isteniyor” "Demirtaş teröristtir, mektubunun bizim için hiçbir kıymeti yoktur"
YEREL HABERLER Destici’den sığınmacılar ve Demirtaş mektubu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.