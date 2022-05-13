Başkanlar iklim dostu kent planlamasını konuştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkanlar iklim dostu kent planlamasını konuştu

İHA

Başkanlar iklim dostu kent planlamasını konuştu

Tepebaşı Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Belediyeler Buluşması’nın ikinci toplantısı “İklim Dostu Kent Planlama ve Tasarım” teması ile Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Etkinliğin açılış konuşmasında katılımcılara hitap eden Başkan Ataç, “Gerçekten dünya zor günler geçiriyor. Ülkelerin sıkıntıları çözümünde çalışmalar gerçekleştirmesi çok önemli. 7 belediye başkanı olarak iklim değişikliğine karşı farkındalık oluşturabilmek için Karşıyaka’da başladığımız etkinliğin ikincisini Eskişehir’de gerçekleştiriyoruz. Yerel yönetimler olarak iklim değişikliğine karşı tecrübe paylaşımları yapmayı, yenilikçi çözümler üretmeyi, belediyeler arası dayanışmayı önemsiyoruz. Bu buluşmaya ev sahipliği yapmaktan onur ve mutluluk duyuyoruz. İklimle ilgili felaketler tüm dünyada gündemde, Türkiye de bu meselenin sonuçlarını en yoğun yaşayan coğrafyalardan bir tanesi. 2021 yazında yaşanan orman yangınları ve sel felaketleri önemli kayıplara yol açtı. İklim bilimi, uzun yıllardır sera gazı emisyonlarını sıfırlamazsak çok daha sık ve aşırı hava olayları ile karşılaşacağımızı ortaya koyuyor. Biz Tepebaşı Belediyesi olarak insan ve çevre odaklı bir belediyecilik anlayışı ile sürdürülebilir bir iklim değişikliği mücadelesini benimsiyoruz. İklim değişikliğine karşı direncin artırılması amacıyla bölge ve şehirlerin ihtiyaçlarının, çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hep birlikte günümüzün en önemli küresel çevre sorunu olan iklim meselesine odaklanmalıyız. Ertelemeden, birbirimizden güç alarak ilerleyelim ve iklim değişikliğine engel olarak dünyamıza sahip çıkalım” sözlerini kullandı.
CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ise “Küresel ısınma dediğimizde, çölleşme, kuraklık, iklim krizi denildiğinde hepimiz önce irkiliyoruz. Nedenlerini, sonuçlarını düşünüyoruz. Sonrasında ise bunları unutup gündelik işlerimize dönüyoruz. Aslında iklim krizi, insan faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan bir sonuç. Kullandığımız eşyalardan, arabalara, ısınma sistemine kadar her şeyin küresel iklim krizinin bir sonucu. Hepimiz, ‘Artık yağmurlar eskisi gibi yağmıyor’ diyoruz. Hiç beklemediğimiz mevsimlerde beklenmedik hava olayları ile karşılaşıyoruz. Bu hepimizin yaşamını da tehdit ediyor. Geçtiğimiz yıl orman yangınlarından çok fazla acı çektik, ciğerlerimiz de ormanlarımız ile birlikte yandı. Ayancık’ta, Bozkurt’ta yaşanan sel felaketlerini de hatırlıyoruz. Aslında bu olaylara baktığımızda her biri iklim krizi ile birlikte siyasi de bir krizin sonucu. Dolayısıyla Bugünkü toplantının da son derece önemli olduğuna inanıyorum” diye konuştu.
CHP Adana Milletvekili ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Jeoloji Mühendisi Dr. Müzeyyen Şevkin de konuşmasında, “CHP olarak üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir konu da çevre ve iklim değişikliği. 4 milyar yıllık dünyamız, 200 yıl öncesine kadar kendi doğal döngüsündeydi. 200 yıl kadar önce ise karbon ve petrol türevli kaynaklarının bulunması ve Sanayi Devrimi neticesinde dünyamız, 4 milyar yılda uğramadığı kadar zarara uğramıştır. Süreç insan eliyle maalesef çocuklarımıza yaşamanın mümkün olmadığı bir dünyayı bırakmaya doğru gidiyor. Paris İklim Antlaşması’nın TBMM’de kabul edilmesi büyük bir adım olsa da gecikmiş bir adımdır. 191 ülke bu antlaşmaya taraf. Bu antlaşmanın en önemli tarafı enerji konusudur. İktidarın müjde olarak lanse ettiği gelişmelerden ise tereddütler yaşamaktayız, yurdun dört bir yanını kömürlü termik santraller ile donattıklarını biliyoruz. Kendi bölgemde 2 tane santralin inşaatı, Paris İklim Antlaşması’na rağmen devam ediyor. İktidar her konuda olduğu gibi bu konuda da samimi değil” dedi.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce ise “Bugün çok önemli bir konu gündemde, bu konuyu Eskişehir ve ülke gündemine taşıyan Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye’nin güzide yerlerinden gelen belediye başkanlarımız önemli katkılar sunacaklar, etkinliğin hayırlı olmasını diliyorum” sözlerini kullandı.
Açılış konuşmalarının ardından Başkanlar Paneli gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Korayvelibeyoğlu ve Stefano Salata’nın yaptığı oturumun konuşmacıları Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras oldu. Panelde söz alan başkanlar, iklim duyarlı kentlerin üretiminde mekansal boyut, tasarım, planlama, iklim uyum sürecinin hayata geçirilmesinde toplumla birlikte tasarlamak, karar verme sürecine dahil etmek, iklim krizi konusundaki sorunlara karşın, uygulama ve projeler konularında bilgiler verdi.
Etkinlik, Uygulamada Yenilikler ve Tasarruf adlı ikinci oturum ile devam etti. Ardından Tepebaşı Belediyesi’nin Melih Savaş Yaşam Köyü, Mustafa Kemal Atatürk Su Sporları Merkezi, Yeryüzü Ekoloji Okulu ve hizmet binasını kapsayan teknik gezi gerçekleştirilmesi ile buluşma sona erdi.
Etkinliğe Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Şişli ve Kadıköy Belediyesi bürokratları, katılımcı belediyelerden meclis üyeleri, akademisyenler, sektör temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: Öğrenci affı için yetki Meclis'te
YEREL HABERLER YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: Öğrenci affı için yetki ...
Iraklı Sally'nin annesinden sanığa: Kızım sen öldürdün; cesedi yok, mezarı yok
YEREL HABERLER Iraklı Sally'nin annesinden sanığa: Kızım sen ...
YÖK Başkanı Özvar’dan öğrenci affı açıklaması
YEREL HABERLER YÖK Başkanı Özvar’dan öğrenci affı açıklaması
Açıköğretim Sistemi’nin 40’ıncı yıl etkinlikleri YÖK Başkanı Özvar’ın katılımıyla başladı Anadolu Üniversitesinde etkinliklerin Açılış Paneli düzenlendi
YEREL HABERLER Açıköğretim Sistemi’nin 40’ıncı yıl etkinlikleri YÖK ...
Öldürüldüğü düşünülen Iraklı Sally’nin annesinden sanığa: “Kızımı parçalara ayırdın, mezarı bile yok” Iraklı Sally’i öldürdüğü iddia edilen sanıktan ilk savunma Sanık Amjed Mohsin Mohammed: “O yaşıyor”
YEREL HABERLER Öldürüldüğü düşünülen Iraklı Sally’nin annesinden ...
Makina Mühendisleri Odasından Başkan Küpeli’ye ziyaret
YEREL HABERLER Makina Mühendisleri Odasından Başkan Küpeli’ye ...
OSB’deki yatırımlar ve sanayicilerin talepleri görüşüldü
YEREL HABERLER OSB’deki yatırımlar ve sanayicilerin talepleri ...
Öğrencilere gıda güvenliği, gıda kayıpları ve israfı anlatıldı
YEREL HABERLER Öğrencilere gıda güvenliği, gıda kayıpları ve israfı ...
OEDAŞ’tan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencilerine kariyer tavsiyeleri
YEREL HABERLER OEDAŞ’tan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ...
Eskişehir Mehmet Gedik Ortaokulu’nda ‘Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı’ etkinliği
YEREL HABERLER Eskişehir Mehmet Gedik Ortaokulu’nda ‘Türkiye ...
Anadolu Üniversitesi ve TÜBİTAK’tan özel gereksinimli bireylere destek
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi ve TÜBİTAK’tan özel gereksinimli ...
Gülistan Turan'ın hedefi Dubai’deki Dünya Muay Thai Şampiyonası Türkiye’de dövüş sporlarından para kazanmak zor Gülistan Turan: “Kadın dövüşçüler maddi ve manevi olarak desteklenmeli”
YEREL HABERLER Gülistan Turan'ın hedefi Dubai’deki Dünya Muay Thai ...
Başkan Bozkurt'tan Türkiye Şampiyonasına katılıcak öğrencilere moral ve destek
YEREL HABERLER Başkan Bozkurt'tan Türkiye Şampiyonasına katılıcak ...
Valilik etkinlikleri yasakladı, ESTÜ festivali iptal etmedi
YEREL HABERLER Valilik etkinlikleri yasakladı, ESTÜ festivali iptal ...
Çizdiği resimlerle çocukları masal dünyasında bir yolculuğa çıkarıyor
YEREL HABERLER Çizdiği resimlerle çocukları masal dünyasında bir ...
Elektrik direği leyleklerin yuvası oldu
YEREL HABERLER Elektrik direği leyleklerin yuvası oldu
BBP Genel Başkanı Destici: "(Ertelenen festival) Vali bu kararı güvenlik nedeniyle aldı”
YEREL HABERLER BBP Genel Başkanı Destici: "(Ertelenen festival) Vali ...
BBP Genel Başkanı Destici'den mahkemenin Canan Kaftancıoğlu kararına ilişkin açıklama BBP Genel Başkanı Destici: "Cumhurbaşkanına hakaret edeceksiniz, devleti alenen aşağılayacaksınız, kamu görevlilerine hakaret edeceksiniz ve buradan bir gün bile ceza almadan gideceksiniz. Asıl o zaman hukuk devleti olmaz”
YEREL HABERLER BBP Genel Başkanı Destici'den mahkemenin Canan ...
Bilecik'te demir çelik fabrikasında patlama: 2 ölü, 1 yaralı (2)
YEREL HABERLER Bilecik'te demir çelik fabrikasında patlama: 2 ölü, 1 ...
Patlamada ölen işçi memleketi Eskişehir'de toprağa verildi Üç çocuk babası Gündoğar için kılınan cenaze namazı sırasında mesai arkadaşları gözyaşı döktü
YEREL HABERLER Patlamada ölen işçi memleketi Eskişehir'de toprağa ...
Eskişehir Valiliği, yasak kararının nedenini `güvenlik riski´ olarak açıkladı
YEREL HABERLER Eskişehir Valiliği, yasak kararının nedenini ...
Trafik ekiplerinin simülasyon eğitimi renkli görüntülere sahne oldu
YEREL HABERLER Trafik ekiplerinin simülasyon eğitimi renkli ...
(ÖZEL) Mesleğini 31 yıldır onur ve gururla sürdüren Hatice hemşire ESOGÜ sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi’nde çalışan Hatice Can Uğral “Öğrencilerime ilk önce vicdanlarını eğitmelerini söylüyorum” “Yatanı annemiz, kardeşimiz, bir yakınımız olarak düşünüyoruz”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Mesleğini 31 yıldır onur ve gururla sürdüren ...
Destici: Sığınmacılar üzerinden siyasi rant elde etme peşindeler (2)
YEREL HABERLER Destici: Sığınmacılar üzerinden siyasi rant elde etme ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.