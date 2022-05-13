Başkan Ataç "Elimizden geldikçe üreticilere destek veriyoruz"

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, kırsal kalkınmanın önemi doğrultusunda hareket ederek ellerinden geldikçe üreticilere destek verdiklerini belirtti.

Başkan Ataç, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında tarımsal üretimin ve kırsal kalkınmanın önemine değinirken “Kadim Anadolu coğrafyası çağlar boyunca medeniyetin beşiği olduğu gibi dünyanın en verimli topraklarına da sahip oldu. Geçimini sağlamak için, topraklarımızı alın terleriyle işleyen çiftçilerimiz, yüzyıllardır bu toprakların yükünü çekiyorlar. Geldiğimiz noktada, üretim maliyetleri artarken, ürün fiyatları maliyeti karşılamada yetersiz kalıyor. Köylü, toprak ve ekosistem olguları, tarımsal üretimden dışlanıyor. Tarım alanları daralıyor, yüksek girdi maliyetleri ve üretime katılan çiftçi sayısı azalıyor. Oysa yok olmaya doğru giden tarıma, gelişme imkânı tanıyacak politikalar üretmeliyiz. Toprak bize bitmez tükenmez bir kaynak gibi görünse de, 800 milyondan fazla insanın açlık sınırının altında yaşadığını düşündüğümüzde tarımsal faaliyetlerin ne kadar önemli olduğunu anlayabiliriz. Öte yandan kentimiz Tepebaşı günümüzde, Türkiye’nin en önemli üretim noktalarından biri durumunda. Biz de kırsal kalkınmanın önemi doğrultusunda hareket ediyor ve elimizden geldiğince üreticilerimize destek veriyoruz. Bu çerçevede hayata geçirdiğimiz Kadın Üretici Ürün Satış Noktası, haftanın 3 günü vatandaşlar ile buluşuyor. Böylelikle büyük emekler ile üretilen doğal ürünler vatandaşlarımıza ulaşırken kadın üreticilerimiz de desteklenmiş oluyor. Öte yandan hizmete sunduğumuz ve 2021 yılında 685 ton ürünün muhafaza edilerek pazarlanmasını sağlayan Sakintepe Soğuk Hava Depomuz, yerel üreticilerin ürünlerini koruyabilmeleri için hizmet vermeye devam ediyor. Ayrıca Sakintepe’deki merkezimizde BEBKA’dan almaya hak kazandığı hibe ile kurduğumuz güneş enerjisi santrali sistemi ile güneşten, elektrik enerjisi de üretiyoruz. Böylelikle hem çiftçilerimize destek olup üretime katkı sağlıyor hem de çevremizi koruyoruz. Bu duygu ve düşünceler ile fedakâr ve emektar çiftçi kardeşlerimizin, Dünya Çiftçiler Günü'nü en içten duygularımla kutluyor, doğal afetlerden uzak, bereketli hasatlar diliyorum.” dedi.

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