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Iraklı Sally'nin annesinden sanığa: Kızımı sen öldürdün; cesedi, mezarı yok (2)

DHA

Iraklı Sally'nin annesinden sanığa: Kızımı sen öldürdün; cesedi, mezarı yok (2)


'KIZIM EVLİLİK TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİ'
Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Iraklı Amjed Mohsin Mohammed´in ardından tutuksuz yargılanan Asaad Mohsin Mohammed, Ammeer Muttashar Mahmood ve Sarhan Shihab Ahmed´in ifadesini aldı. Sanık Mohammed´in yurt dışına kaçışında yardım ettiği öne sürülen sanıklar, suçlamayı kabul etmedi. Mahkeme heyeti, daha sonra öldürüldüğü düşünülen Sally´nin ailesine söz verdi. Anne Leyla Naim, sanık Mohammed´in kızına kaybolmadan 1 ay önce evlilik teklif ettiğini söyleyerek, "Sanıkları tanımıyorum. Kızım kaybolmadan 1 ay önce sanık Amjed Mohsin Mohammed´in kendisine evlilik teklifi ettiğini ancak bu teklifi kabul etmediğini söyledi. Benim 2 kızım var. Onlara gözüm gibi bakıyordum. Sally'nin evden kaçmasını gerektirecek bir durum yoktu. Sanıklardan şikayetçiyim" dedi.
Sally´nin kız kardeşi Tabarek Ali Challab Al-Abbood da evlilik teklifinden haberi olduğunu ve ablasının kabul etmediğini belirterek, "Sanık Amjed Mohsin Mohammed ablamla arkadaştı. Sanık ablama evlenme teklif etmiş ancak bunu ablam kabul etmemiş. Bana sadece arkadaş olduklarını anlattı. Olay günü Sally, Amjed ile buluşacağını söyledi. Ben de `1 aydır görüşmüyorsunuz neden buluşacaksınız´ diye sordum. Amjed'in görüşmek için ısrar edip `Çok önemli bir şey söyleyeceğim´ dediğini anlattı" diye konuştu. 
TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK
1´inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, ifadelerin ardından sanık Amjed Mohsin Mohammed´in kuvvetli suç şüphesi nedeniyle tutukluluk halinin devamına ve cep telefonunun detaylı olarak incelenmesine karar vererek, duruşmayı 1 Temmuz'a erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2022-05-13 17:40:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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