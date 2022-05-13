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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Affı bekleyebilecek öğrenci sayısı 4 milyon 242 bin 316

İHA

Affı bekleyebilecek öğrenci sayısı 4 milyon 242 bin 316

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), gündeme gelen öğrenci affı Meclisten geçtikten sonra uygulanması durumunda af bekleyebilecek kişi sayısını açıkladı.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu; lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde çeşitli nedenlerle eğitim öğretim hakkı sona eren öğrencilerin affıyla ilgili çalışma başlattıklarını ve temmuz ayından önce yasalaştırmayı planladıklarını ifade etti. Açıklamanın ardından konuya ilişkin değerlendirmede bulunan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, “Bu konuda karar alma, bir kanun, kanuni düzenleme, bir hukuki mevzuat düzenleme yetkisi Meclisindir. Biz yükseköğretim kurulu olarak bize, Meclisten yapılacak herhangi bir çağrıya kulak vermek suretiyle yükseköğretimin bugüne kadarki aflarla alakalı tecrübesinin, Meclisteki vekillerimizle, siyasi partilerle paylaşmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isterim. Netice itibariyle Yükseköğretim Kurulu olarak Türkiye'deki yüksek öğretim alanı içine giren milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konularda bigane kalamaz, duyarsız kalamaz. Mutlaka bu konudaki bilgisini, görgüsünü ve tecrübesini mutlaka paylaşır. Bunu yaparken de elbette ki hem sistemin dışında şu an kalan öğrencileri dikkate alır, eğitim öğretim kalitesini dikkate alır. Buna ilişkin mutlaka bir çalışma yapar” dedi.
Açıklamaların ardından YÖK tarafından, öğrenci affını bekleyebilecek kişilerin sayısı açıklandı. Bu çerçevede; disiplin cezası, Açıköğretim Sistemi’nde üst üste dört dönem kayıtlarını yenileme koşullarını sağlamayan öğrencinin programdan ilişiğinin kesilmesi, yatay geçiş, geçici kayıt (lise diploması olmayanlar) ile kayıtlananların belirtilen tarihe kadar diplomalarını getirememesi, denklik lisans tamamlaması sona eren gibi durumlarda yer alan toplam 4 milyon 242 bin 316 öğrenci affı bekleyebilecek.

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