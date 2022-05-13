AK Parti'li Günay: Şiddet vakalarıyla uğraşmak için zihniyet değişikliğine ihtiyaç var

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti'li Günay: Şiddet vakalarıyla uğraşmak için zihniyet değişikliğine ihtiyaç var

DHA

AK Parti'li Günay: Şiddet vakalarıyla uğraşmak için zihniyet değişikliğine ihtiyaç var


Engin ÖZMEN/ ESKİŞEHİR, (DHA)AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi Emine Nur Günay, Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin kanunun yasalaştığını söyledi. Yasanın sadece bir önleyici tedbir olduğunu ifade eden Günay, "Esas olan toplumsal boyutta bu şiddet vakalarıyla uğraşmak, yani bir zihniyet değişikliğine ihtiyacımızın olduğu bir gerçektir. Bunu da hep birlikte paylaşacağız, yapacağız" dedi.
Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği, Hızır acilden ambulans servisine geçişin 15´nci yıl dönümü nedeniyle etkinlik düzenledi. Anadolu Üniversitesi Salon 2016´daki etkinliğe AK Parti Eskişehir milletvekili Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Vali Yardımcısı Okan Leblebicier, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ve 112 çalışanları katıldı.
`KASTEN YARALAMAYA TUTUKLU YARGILAMA GETİRİLDİ´
AK Parti Eskişehir milletvekili ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi Emine Nur Günay, Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin kanunun yasalaştığını hatırlattı. Sağlık çalışanlarına kasten yaralama suçuna tutuklu yargılama getirildiğini belirten Günay, "Bu hafta mecliste kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet yasası kabul edildi, geçti. Bu konuda hepimiz çok rahatsızdık. Hem kadınlarımıza hem de sağlık çalışanlarımıza karşı ve çalışmalar yapılıyordu. Ama 14 Mart 2022´de sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatla bu çalışmaların hızlandırıldı ve bir an önce kanunlaşsın talimatı verdi. İlgili bakanlıklarımız çok hızlı çalışmalarla bunu tamamladı. İlgili komisyonlarımızda görüştük ve bu hafta da geçirdik. Temel değişiklikler var. Nedir bunlar? Öncelikle sağlık çalışanlarına kasten yaralama suçu yapan kişi artık tutuklu yargılanacak. Bu önemli bir adım. Yani öyle her önüne gelen her sağlık çalışanımıza istediğini yapıp serbest gezemeyecek. Ayrıca sağlıkta kamu hizmetini engellemeye yönelik suçlar çok daha ağır ceza kapsamına alındı. Yani bir hakim takdir ederse 6 kat daha fazla ceza verebilecek. Bunlar önemli gelişmeler" dedi.
`ŞİDDETE KARŞI ZİHNİYETİ DEĞİŞTİRMEMİZ GEREK´
Meclisten geçen yasanın sadece önleyici tedbir olduğunu ve şiddet vakalarına karşı zihniyet değişikliğine ihtiyaç olduğunu anlatan AK Parti Eskişehir milletvekili Günay şunları söyledi:
"Biz kadınlarımızı, kadın sağlık çalışanlarımızı özellikle bu hafta geçen yasayla birlikte 2 kere yasal koruma altına almış olduk. Yine gereken her adımda sizlerle birlikte olacağız. Ama şunu da biliyoruz. Bunlar sadece önleyici olabilir. Esas olan toplumsal boyutta bu şiddet vakalarıyla uğraşmak yani bir zihniyet değişikliğine ihtiyacımızın olduğu bir gerçektir. Bunu da hep birlikte paylaşacağız, yapacağız. Ama önemli olan önleyici faktör bile olsa bunların hayata geçmesi. Uygulamada yine farklı sorunlar yaşayabiliriz. Ama hükümetimizin esnek yapısıyla her an onlara da müdahale edilecektir. Ben hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum."
AK Parti Eskişehir milletvekili Nabi Avcı ise son yıllarda sağlık hizmetlerinde çok ciddi iyileşmeler sağlandığını söyledi. Özellikle bu salgın sürecinde sağlık çalışanlarının çok büyük fedakarlıklarla görev yaptığını belirten Avcı, "Bütün sağlık alışanlarımız çok büyük fedakarlıklarla hizmet ediyor. Ama siz özellikle siz, gece gündüz demeden, bir an önce dertlere dermen olmak için gecenizi gündüzünüze kattınız. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Siz ailelerinizle birlikte bu hizmetin içerisindesiniz. Siz nöbetteyken, ailelerinizde nöbette. Onun için değerli eşlerinize, çocuklarınıza, annelerinize, babalarınıza saygılarımla birlikte teşekkürlerimi arz ediyorum" şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından 8 acil sağlık hizmetleri istasyonunun açılışı yapılırken, 112 Eskişehir Ambulans Servisi´nde 15 yılı geride bırakan çalışanlara plaketleri verildi. Etkinlik sağlık çalışanları ve ailelerinin fotoğraf çekimiyle sona erdi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2022-05-13 23:20:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Süte gelen zamdan sonra yem fiyatları da yükseldi
YEREL HABERLER Süte gelen zamdan sonra yem fiyatları da yükseldi
Cesedi bulunamayan Iraklı Sally'nin annesi: "Kızım sanığın evlenme teklifini kabul etmedi"
YEREL HABERLER Cesedi bulunamayan Iraklı Sally'nin annesi: "Kızım ...
Affı bekleyebilecek öğrenci sayısı 4 milyon 242 bin 316
YEREL HABERLER Affı bekleyebilecek öğrenci sayısı 4 milyon 242 bin ...
YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: Öğrenci affı için yetki Meclis'te (2)
YEREL HABERLER YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: Öğrenci affı için yetki ...
Iraklı Sally'nin annesinden sanığa: Kızımı sen öldürdün; cesedi, mezarı yok (2)
YEREL HABERLER Iraklı Sally'nin annesinden sanığa: Kızımı sen ...
Başkan Ataç "Elimizden geldikçe üreticilere destek veriyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Ataç "Elimizden geldikçe üreticilere destek ...
ESO ilk kurumsal karbon ayak izi ölçümünü yaptı
YEREL HABERLER ESO ilk kurumsal karbon ayak izi ölçümünü yaptı
Başkanlar iklim dostu kent planlamasını konuştu
YEREL HABERLER Başkanlar iklim dostu kent planlamasını konuştu
YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: Öğrenci affı için yetki Meclis'te
YEREL HABERLER YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: Öğrenci affı için yetki ...
Iraklı Sally'nin annesinden sanığa: Kızım sen öldürdün; cesedi yok, mezarı yok
YEREL HABERLER Iraklı Sally'nin annesinden sanığa: Kızım sen ...
YÖK Başkanı Özvar’dan öğrenci affı açıklaması
YEREL HABERLER YÖK Başkanı Özvar’dan öğrenci affı açıklaması
Açıköğretim Sistemi’nin 40’ıncı yıl etkinlikleri YÖK Başkanı Özvar’ın katılımıyla başladı Anadolu Üniversitesinde etkinliklerin Açılış Paneli düzenlendi
YEREL HABERLER Açıköğretim Sistemi’nin 40’ıncı yıl etkinlikleri YÖK ...
Öldürüldüğü düşünülen Iraklı Sally’nin annesinden sanığa: “Kızımı parçalara ayırdın, mezarı bile yok” Iraklı Sally’i öldürdüğü iddia edilen sanıktan ilk savunma Sanık Amjed Mohsin Mohammed: “O yaşıyor”
YEREL HABERLER Öldürüldüğü düşünülen Iraklı Sally’nin annesinden ...
Makina Mühendisleri Odasından Başkan Küpeli’ye ziyaret
YEREL HABERLER Makina Mühendisleri Odasından Başkan Küpeli’ye ...
OSB’deki yatırımlar ve sanayicilerin talepleri görüşüldü
YEREL HABERLER OSB’deki yatırımlar ve sanayicilerin talepleri ...
Öğrencilere gıda güvenliği, gıda kayıpları ve israfı anlatıldı
YEREL HABERLER Öğrencilere gıda güvenliği, gıda kayıpları ve israfı ...
OEDAŞ’tan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencilerine kariyer tavsiyeleri
YEREL HABERLER OEDAŞ’tan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ...
Eskişehir Mehmet Gedik Ortaokulu’nda ‘Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı’ etkinliği
YEREL HABERLER Eskişehir Mehmet Gedik Ortaokulu’nda ‘Türkiye ...
Anadolu Üniversitesi ve TÜBİTAK’tan özel gereksinimli bireylere destek
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi ve TÜBİTAK’tan özel gereksinimli ...
Gülistan Turan'ın hedefi Dubai’deki Dünya Muay Thai Şampiyonası Türkiye’de dövüş sporlarından para kazanmak zor Gülistan Turan: “Kadın dövüşçüler maddi ve manevi olarak desteklenmeli”
YEREL HABERLER Gülistan Turan'ın hedefi Dubai’deki Dünya Muay Thai ...
Başkan Bozkurt'tan Türkiye Şampiyonasına katılıcak öğrencilere moral ve destek
YEREL HABERLER Başkan Bozkurt'tan Türkiye Şampiyonasına katılıcak ...
Valilik etkinlikleri yasakladı, ESTÜ festivali iptal etmedi
YEREL HABERLER Valilik etkinlikleri yasakladı, ESTÜ festivali iptal ...
Çizdiği resimlerle çocukları masal dünyasında bir yolculuğa çıkarıyor
YEREL HABERLER Çizdiği resimlerle çocukları masal dünyasında bir ...
Elektrik direği leyleklerin yuvası oldu
YEREL HABERLER Elektrik direği leyleklerin yuvası oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.