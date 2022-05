Süte gelen zamdan sonra yem fiyatları da yükseldi

Ulusal Süt Konseyi’nin (USK) çiğ süt için yüzde 33’lük iyileştirme yaparak litre fiyatını 7,5 lira olarak belirlemesinin hemen ardından yemin çuvalına gelen zamlar besicinin hevesini kursağında bıraktı.

Uzun zamandır gündemde olan yem fiyatları üreticinin adeta belini büküyor. Geçirilen birkaç ay içinde 2 defa çiğ süt fiyatına zam yapılmasına rağmen üretici her geçen gün daha az kazanmaya devam ediyor. Besiciler, süte yapılan fiyat iyileştirmelerine rağmen yeme gelen zamlardan dolayı yeterli kazanç sağlayamıyor. Destek amacıyla getirilen zamların kontrolsüz şekilde artan yem fiyatlarından dolayı yetersiz kaldığını belirten üreticiler, çözüm istiyor.

Çiğ süt fiyatına yapılan her fiyat iyileştirmesinden sonra yem fiyatına zam geldiğini belirten Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, çiftçinin çaresiz kaldığını belirtti. Haksız kazanç elde eden şahıslara karşı çözüm yolunun şart olduğunu söyleyen Buluşan, şu ifadeleri kullandı:

“Süt konseyi 15 Mayıs 2022’den itibaren süt fiyatını 7 lira 50 kuruş olarak açıkladı. Yapılacak olan yüzde 33’lük zammın duyurulmasının hemen ardından yem çuvalının fiyatı 340 liradan 360 liraya yükseldi. Çiftçinin aldığı zam gene yem çuvalına gitmiş oldu. Doların yükselişi gibi bir bahanenin de bulunmadığı ortamda yem çuvalına zamlar devam ediyor. Tarımda zirai girdilerdeki haksız kazancın ve üretim üzerinden yapılan haksız kazançların bir an önce kaldırılması gerekiyor.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.