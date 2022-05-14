(ÖZEL) Yeni evli çiftlerin ilk tercihi spotçular haline geldi Boşanmalar adeta spotçulara yaradı Spotçu Mustafa Çetintaş: “İkinci el eşyalar sıfırın dörtte biri fiyatında”

Sıfıra yakın eşyalarını satmak isteyen vatandaşların sayısı artıyor, yeni evli çifter ise bu eşyaları tercih ediyor.

Pandemi dönemiyle birlikte boşanmaların sayısı artarken, taraflar ortada kalan ev eşyalarını spotçulara satmaya yöneldi. Boşanmalardan kaynaklı satılan eşyaların genelde yeni durumda olması, ikinci el eşya satan dükkanlarda, sıfıra yakın eşya sayısının artmasına neden oldu. Yeni evlenecek olan çiftler ise ekonomik sebeplerden dolayı mağazalar yerine, spotçulardaki sıfıra yakın eşyaları tercih etmeye başladı. İyi durumdaki ikinci el eşya fiyatlarının, mağazadaki eşya fiyatlarına göre dörtte bir oranında ucuz olması da piyasayı hızlandırdı.



“İkinci el eşyalar sıfırın dörtte biri fiyatında”

Eskişehir’de uzun yıllardır ikinci el eşya satan bir dükkânı işleten Mustafa Çetintaş, ellerine eskiye göre daha fazla sıfıra yakın eşya geldiğinden bahsetti. Boşanmaların ardından evdeki eşyalar yeni olsa da satmak isteyen vatandaşların geldiğinden bahseden Çetintaş, bu eşyaları tekrar uygun fiyattan satışa çıkardıklarını söylerken şu ifadeleri kullandı;

“Kimse bir ailenin dağılması elbette hoş değil, biz de öyle eşyaları almayı çok sevmeyiz, ama tabi ki geliyor. Yeni evlenenler anlaşamıyor, ayrılıyorlar. Onların eşyalarını veya eşya değişimi yaptıklarında kalan eşyaları almaya çalışıyoruz. Mümkün olduğunca iyi durumdaki eşyaları almaya gayret ediyoruz, çok eski eşyalara talep göstermiyoruz. Ne kadar düzgün eşya gelirse o kadar çok talep olur. Bizdeki ikinci el eşyalar sıfırın dörtte biri fiyatında. Mesela, bugün X bir markanın 9 kiloluk çamaşır makinasının fiyatı 67 bin lirayken, bizden 2 bin liraya alabilirsiniz. Tabi ki bizdeki bir yıllık, iki yıllık olabilir ama bizde garanti veriyoruz. Herhangi bir şey olduğunda arkasında duruyoruz”



“Bu şekilde daha ekonomik oluyor”

Ellerinde sıfıra yakın eşya sayısı arttıkça sadece öğrencilerin değil yeni evlenen çiftlerin de ikinci el eşyalara yöneldiğini anlatan Çetintaş, “Yeni evli çiftler ikinci el eşyalara talep gösteriyor. Biz de iyi bir eşya olduğunda internet sayfalarımızda yayınlıyoruz ve aynı gün içerisinde satabiliyoruz. Bu şekilde daha ekonomik oluyor. Hava ne kadar sıcak olursa bizim işimizdeki sirkülasyon o kadar hızlı olur. Yani bir şeyi görerek alıyor millet. Biz eşyayı kapının önüne koyuyoruz, ‘Bu ne kadar güzelmiş’ gelip almaya çalışıyorlar ama soğuk olduğu zaman insanlar bir an önce evine ulaşmaya çalışıyorlar. Biz de sıfır yata, baza ve gardırop da var. Bunlar mağazaya göre bizde çok daha uygun fiyatta. Biz büyük firmalar gibi 24 taksitle veremiyoruz. Biz nakit çalışıyoruz, kredi kartına çekiyoruz siz onu taksite böldürebiliyorsunuz” dedi.

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