Engelli öğrencilerle jandarma ekipleri bir araya geldi

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Eskişehir’de Dünya Engelliler Haftası çerçevesinde jandarma ekipleri ile engelli öğrencilerin bir araya geldiği programda eğitimli köpekler gösteri yaptı.

Jandarma ekiplerince 1016 Mayıs Dünya Engelliler Haftası için Tepebaşı’na bağlı Yukarısöğütönü Mahallesi’nde bulunan Türkiye Yardım Sevenler Derneği Suzan Gürcanlı Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda program düzenlendi. Lise öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen etkinliğe Eskişehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy da katıldı. Etkinlikte engelli öğrencilere jandarma birimleri tanıtıldı. Engelli öğrencilere asayiş köpeği Atak ile mayın arama köpeği Akan’ın yaptığı gösterilerinin ardından çeşitli hediyeler dağıtıldı.

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