Beylikova’da yağmur ve şükür duası yapıldı

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Eskişehir’in Beylikova ilçesinde yağmur ve şükür duası yapıldı.

Beylikova Belediyesi önderliğinde, İlçe Ziraat Odası, esnaf, çiftçiler ile hayırsever vatandaşların katkılarıyla düzenlenen yağmur duası yoğun ilgi gördü. Beylikova Çarşı Camisinde düzenlenen yağmur ve şükür duası sonrası yaklaşık 2 bin kişiye mevlit yemeği ikramında bulunuldu.

Yağmur duasında vatandaşlarla sohbet eden Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, bereketli ve huzurlu bir yıl temennisinde bulundu.

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