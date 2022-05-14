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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çağfen öğrencileri ve mezunları Kariyer Zirvesi'nde buluştu

İHA

Çağfen öğrencileri ve mezunları Kariyer Zirvesi'nde buluştu

Çağfen Kariyer Zirvesi'nin 3'üncüsü yoğun katılım ile Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde gerçekleşirken, zirvede Çağfen mezunları tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.
Çağfen Koleji öğrencileri ve mezunları üçüncüsü düzenlenen Kariyer Zirvesi’nde bir araya geldi. Zirveye katılan Çağfen mezunları tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde Çağfen Koleji ve Çağfenliler Derneği’nin iş birliği ile düzenlenen zirveye çok sayıda öğrenci ve ebeveynleri katıldı.
Moderatörlüğünü Soner Yüksel’in yaptığı zirvede Çağfen Koleji mezunu olan Kentsel Tasarımcı ve Peyzaj Mimarı Toprak Landart Kurucusu Elif Şeber, İş İnsanı Sercan İlker Ertan, Kurucu Diyetisyen ve Köşe Yazarı Şükriye Eral, Avukat Atalay Uçar ve Kimya Yüksek Mühendisi Merve Kumaş isimler öğrencilerle hayat deneyimlerini paylaştı, öğrencilerinin sorularını cevaplayarak önemli tavsiyelerde bulundu.
‘’Etkinliklerimiz öğrencilere ilham oluyor’’
Çağfen Koleji Kurucu Temsilcisi Serkan Can Zengin, pandemi döneminde gerçekleştiremedikleri Kariyer Zirvesi etkinliğinin üçüncüsünü gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını belirterek, Çağfen Koleji mezunlarının öğrencilerle tecrübelerini paylaşmalarına çok önem verdiklerini belirtti. Serkan Can Zengin, "Bu etkinliklerimizin öğrencilere ilham kaynağı olduğuna ve Çağfen Ailesi'ne de güç kattığına inanıyoruz. Tüm katılımcılarımıza ve mezunlarımıza da teşekkür ederiz" dedi.
Çağfen Koleji öğrencilerinin ebeveynleri de Kariyer Zirvesi etkinliğinden çok memnun kaldıklarını, başarılı Çağfen Koleji mezunlarının tecrübelerini ve deneyimlerini çocuklarıyla paylaşmalarından mutluluk duyduklarını belirtti.

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