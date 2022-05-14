Kadın komutanlar kadın işçilerin gününü kutladı

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Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı kadın personeller, mevsimlik kadın işçilerin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününü kutladı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından ‘14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’ dolayısı ile jandarma sorumluluk alanında toprağa can veren çiftçiler ve mevsimlik tarım işçiler ziyaret edildi. Ziyaretlerden kadın komutanların mevsimlik tarım işçisi olan kadınları ziyaret etmesi dikkat çekti. Jandarmada görevli kadın personel ile mevsimlik tarım işçisi kadınlar bol bol fotoğraf çektirdi.

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