Hafriyat kamyonunun çarptığı bisikletli öldü

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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'in Alpu ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi'ne ait hafriyat kamyonunun çarptığı bisikletli İbrahim Meher (67), hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kemalpaşa Mahallesi'nde Ali Tinkabak (39), 34 BG 7646 plakalı, Büyükşehir Belediyesi'ne ait hafriyat kamyonunu Kurtuluş Caddesi'nde ters şeritte yol kenarına park etti. Bir süre sonra aracın arkasından bisikletiyle gelen İbrahim Meher, dönüş yapmak istedi. Bu sırada Tinkabak'ın çalıştırdığı kamyon, bisikletli Meher'e çarptı. Kamyonun altında kalan Meher, kaza yerinde yaşamını yitirdi. İbrahim Meher'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan kamyon sürücüsü Ali Tinkabak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuklandı. Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir

2022-05-14 14:32:06



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