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Kaza yapan araç sürücüsü 93 yaşında çıktı Şoförü görenler şaşkına döndü Hem şoför hem de çarptığı kişi hastanelik oldu

İHA

Kaza yapan araç sürücüsü 93 yaşında çıktı Şoförü görenler şaşkına döndü Hem şoför hem de çarptığı kişi hastanelik oldu

Eskişehir’de bir sürücünün otomobille 16 yaşındaki çocuğa çarpması sonucu meydana gelen kazada, şoförün 93 yaşında olduğunu gören vatandaşlar adeta şok geçirdi.
Kaza, Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki E.Ö. caddenin karşısına geçmek isterken gelen araçlardan dolayı yol ortasında durdu. O esnada 93 yaşındaki C.Y., kullandığı 26 NS 621 plakalı otomobil ile E.Ö.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen E.Ö. ciddi bir yara almazken, otomobilde ise maddi hasar oluştu.

93 yaşındaki sürücü bastonuyla aracından indi
Meydana gelen kaza sonrası ileri yaşından dolayı desteksiz yürüyemeyen sürücü C.Y., elindeki baston ile çarptığı çocuğun yanına geldi. Olayın etkisiyle tansiyonu yükselen 93 yaşındaki C.Y.’nin yol ortasında kalan otomobilini trafik polisleri kenara çekerken, sürücü çarptığı yayayla birlikte ambulans bekledi. Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hem sürücü hem de yaralı kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Araç sürücüsünü görenler şaşkına döndü
Desteksiz yürümekte güçlük çektiği görülen 93 yaşındaki sürücü C.Y., görenleri şaşkına çevirdi. İleri yaşına rağmen araç kullanmaya devam etmesinden dolayı C.Y.’nin daha büyük kazalara sebebiyet verebileceğini söyleyen vatandaşlar, tepki gösterdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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