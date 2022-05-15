Küme düşen Es-Es’in sezon istatistikleri

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TFF 2. Lig’e 22 puanla son sırada veda ederek 3. Lig’e düşen Eskişehirspor, 34 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 21 mağlubiyet yaşadı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’taki son maçında Ankara Demirspor ile karşı karşıya gelen Eskişehirspor, sahadan 61’lik yenilgiyle ayrıldı. Resmi olarak lige veda eden siyahkırmızılılar gelecek sezon TFF 3. Lig’de mücadele edecek. 20212022 sezonunda ligde 34 maça çıkan Eskişehirspor; rakip filelere 31 gol atarken, kalesinde 74 gol gördü. Sezon boyunca 22 puan toplayan EsEs, eksi 43 averajla ligi tamamladı. Eskişehirspor ligde çıktığı 34 maçın 6’sını kazanırken, 7 beraberlik ve 21 yenilgi yaşadı. Siyahkırmızılılar deplasman karşılaşmalarında 1 kez kazanabildi.

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