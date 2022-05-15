Uğur Mumcu Ödülleri sahiplerini buldu

Tepebaşı Belediyesi’nin desteği ile Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Eskişehir Şubesi tarafından düzenlenen “29. ÇGD Uğur Mumcu’yu Anma Gecesi ve Ödül Töreni” yoğun katılım ile yapıldı. Törende 16 kategorideki 42 ödül sahiplerine takdim edildi.

Uğur Mumcu’nun ölüm yıl dönümünde belirlenen ancak pandemi dolayısıyla takdim edilemeyen 16 kategorideki 42 ödül, yoğun katılımla gerçekleşen gecede sahiplerine takdim edildi. Ödül törenine Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Uğur Bayraktutan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Gonca Yelda Orhan, Gazeteci Altan Öymen, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Eskişehir Baro Başkanı Mustafa Elagöz, Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy ile sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda temsilci katıldı. Soner Yüksel’in sunumunu yaptığı etkinlik, 'İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası ve Koroları'nın, günün anlam ve önemine uygun eserleri seslendirmesi ile başladı.



“29 yıldır adalet arayışımız sürüyor”

Açılış konuşmasını yapan ÇGD Eskişehir Şube Başkanı Can Hacıoğlu, “Tam 29 yıl geçmiş. ÇGD üyesi Uğur Mumcu ağabeyimiz katledildiğinde Eskişehir’de, her ölüm yıl dönümünde ödül töreni yapmaya karar verdik. Türkiye’nin her yerinde anma törenleri düzenlenirken sadece biz ödül töreni yapıyoruz. Başkanımız Ahmet Ataç’ın göreve gelmesi ile ödül törenimiz daha anlamlı hale geldi ve 1999’dan bu yana Tepebaşı Belediyemiz ile birlikte düzenliyoruz. 29 yıldır adalet arayışımız sürüyor, hakimler ve savcılar değişti ama bizim arayışımız değişmedi. Dileğimiz; başta Uğur Mumcu olmak üzere katledilen aydınlarımızın cinayetlerinin aydınlatılması ve adalet arayışımızın sona ermesidir. Belediyemize ve Sayın Ahmet Ataç’a 29 yıldır sabır ve inatla bu organizasyonu yaptıkları için teşekkür ediyorum” dedi.



“Benim için çok büyük bir mutluluk”

Yılın siyaset ödülünü CHP Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’a, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç tarafından verildi. Öztrak, aldığı ödülden ötürü mutluluk duyduğunu belirterek, “Bu ödüle beni layık gördüğünüz için teşekkür ediyorum. Bu ödülün anlamı büyük. Basın özgürlüğünde 150’nci sıraya düşürülmüş bir ülkede, tarafsızbağımsız gazetecilik yapmaya çalışan insanların en köklü kuruluşlarından biri olan ÇGD’den bu ödülü aldığım için çok mutluyum. Başka bir onur da benim için, kalpaksız Kuvayımilliyeci, katıksız Atatürkçü Uğur Mumcu adına verilen bu ödülü genlerinde Kuvayı Milliye olan bir partinin sözcüsü olarak almak, benim için çok büyük bir şeref. Uğur Mumcu bir büyük vizyoner, araştırmacı gazeteci. 30 yıl önce şunu söylüyor; 'bir kişiye yapılan haksızlık tüm topluma karşı işlenmiş bir suçtur.' Ayrıca şunu ilave ediyor; 'insanlar sadece söylediklerinden değil, sustuklarından da sorumludur.' Bu benim için çok büyük bir mutluluk. Bu toplantının düzenlenmesinde çok büyük katkıları olan Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a ve ÇGD’ye teşekkürlerimi arz ediyorum” diye konuştu.



“Eskişehir 2022 Türkiye’sinde çölde vaha”

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ise, “Eskişehir 2022 Türkiye’sinde çölde vaha, Tepebaşı o vaha içindeki gül bahçesi, Ahmet Ataç da o gül bahçesi içerisinde bir pırlanta. Uğur Mumcu ışıklar içinde uyusun. 1923 Aydınlanma devrimini savunmak gericilik değildir. Cumhuriyet değerleri ve Mustafa Kemal Atatürk’ü savunmak ilericiliktir. İktidarda olduğumuz günleri göreceğiz, bu ülkeyi umudun ve özgürlüğün ülkesi, hepimizin Türkiye’si yapacağız” ifadelerini kullandı.



“Uğur Mumcu’ya armağan ediyorum”

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç konuşmasında, “Uğur Mumcu'yu anlatmakla bitmez, çok derin bir varlığı vardı. İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası ve Koroları’nı dinlediniz. O çocuklarımızın Atatürk’e, cumhuriyetimize sevgilerini ve çaldıkları parçaları Uğur Mumcu’ya armağan ediyorum” sözlerini kullandı.



Düzenlenen gecede 29. Uğur Mumcu’yu Anma Ödülleri’ni kazananlar ise şu şekilde:

"Siyaset kategorisinde CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Gonca Yelda Orhan ve CHP eski Genel Başkanı Altan Öymen, hasın kategorisinde gazeteciler; Mehmet Akif Ersoy, Nevşin Mengü ve İsmail Küçükkaya, Bilim ve Teknoloji ödülleri, Kadir Has Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Alp Erinç Yeldan, hukuk kategorisinde Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. R. Erinç Sağkan ile İstanbul Üniversitesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı, Kamu Hukuku Bölümü, Hukuk Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, sanat kategorisinde tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Müjdat Gezen, oyuncu, rejisör ve yönetmen Murat Atak, klasik müzik, opera sanatçısı Selva Erdener ile Atis Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygün, toplum ve kent kategorisinde siyaset bilimci Prof. Dr. Fuat Keyman, spor kategorisinde spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Eskişehir 222 Motosiklet Derneği, 26 Eskişehir Motosiklet Grubu ile Vosbağa Derneği, mücadele kategorisinde Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, çevretarım kategorisinde tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, dayanışma kategorisinde Boğaziçi Protestoları, Derin Yoksulluk Ağı Kurucusu Hacer Foggo, kent kültürü kategorisinde Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Cumhuriyet Tarihi ve Siyasi Tarih Araştırmacısı Prof. Dr. Kemal Yakut, yaşam boyu başarı kategorisinde Türkiye’de ilk kez kadavradan böbrek ve karaciğer naklini gerçekleştiren Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı Prof. Dr. Iona Kuçuradi ve tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, aydınlanma savaşçısı kategorisinde akademisyen Prof. Dr. Sinan Canan, tarihçi yazar Sinan Meydan, emek kategorisinde Mehmet Açıktan ve Varlığınız Sağlığımız Anıtı ustaları Nurettin Azak, Hüseyin Ceyhan, Özkan Saraç, Ali Düzgün Yıldız, Hüseyin Kocabıyık, sağlık kategorisinde ise Prof. Dr. Murat Akova ve Prof. Dr. Ömer Özkan."

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