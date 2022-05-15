İnönü’de 5 bin kişi yağmur duasına çıktı

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'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Eskişehir’in İnönü ilçesinde yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla yağmur duası yapıldı.

İnönü ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi’nde bir araya gelen vatandaşlar, yağmur duasına çıktı. Namaz kıldıktan sonra Kepez mevkiinde toplanan mahalleli ve çevredeki vatandaşlar, yağmur yağması ve kuraklıktan kurtulmak için dua etti. Ardından dev kazanlarda yemek pişirilerek katılımcılara dağıtıldı.

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