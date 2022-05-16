‘Tahir Aydoğdu İnternet Korosu’ ilk konserini verdi

‘Tahir Aydoğdu İnternet Korosu’ ilk konserini, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sinema Anadolu Yunus Emre Kampüsü’nde verdi ve konser müzikseverler tarafından ilgi gördü

Konserin sunumunu Leyla Salık yaptı. Kanun sanatçısı ve koro şefi Tahir Aydoğdu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘’Farklı meslek gruplarından, Türkiye'nin 7 farklı bölgesinden 30'a yakın hanende ve sazende; birbirinden habersiz olarak internet ortamında duyurduğumuz çağrıya cevap vererek ‘meşk’ grubuna dahil oldu. Grubun ilk çalışmasında; 15 ay süren ve halen devam eden çalışmalarda, 22'nin üzerinde makam, 80'in üzerinde eser meşk edildi. Koromuzun Sazendeleri ve Hanendeleri, sizlerle olmaktan büyük mutluluk duydu. Musiki, mesafe tanımıyor’’ dedi.

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