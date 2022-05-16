Başkan Ataç yağmur dualarında vatandaşlar ile buluştu

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, kentte düzenlenen yağmur dualarında vatandaşlar ile buluşurken, “Bu dönemin tüm üreticilerimiz için bolluk ve bereket ile geçmesini temenni ediyorum” dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, hemen her fırsatta Eskişehirliler ile bir araya gelmeyi sürdürüyor.

Başkan Ataç son olarak Keskin ve Mollaoğlu Mahallesi ile Tandır Yaylası’nda düzenlenen yağmur duası etkinliklerinde çok sayıda vatandaş ile bir araya geldi. İlk olarak Mollaoğlu ve Keskin Mahallesi’ndeki etkinliklere katılan Başkan Ataç, kırsal mahalle sakinleri ile selamlaşarak sohbet etti. Başkan Ataç daha sonra Tandır Yaylası’nda düzenlenen yağmur duasında Kızılcaören, Danişment, Hasanbey, Yarımca, Cumhuriyet, Bozdağ, Karadere, Dağküplü, Ahiler, Gündüzler, Tandır ve Gökdere Mahallesi sakinlerince düzenlenen etkinliğe katıldı. Burada da vatandaşlar ile selamlaşan Başkan Ataç, “Kırsal mahallelerimiz, eski ismiyle köylerimiz bizim ayrılmaz bir parçamız. Öte yandan çiftçilerimiz, her zamankinden zor günlerden geçiyor. O yüzden yağmur ve bereket için yapılan bu etkinlikler çok önemli. Biz de çok sayıda mahallemizden vatandaşlarımız ile bir araya geldik. Bereket için edilen dualara ortak olduğumuz için mutluyuz. Bu dönemin tüm üreticilerimiz için bolluk ve bereket ile geçmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

Başkan Ataç’a Tepebaşı Belediye Meclis Üyesi Hasan Tutucu eşlik etti. Vatandaşlar da Başkan Ataç ile bol bol fotoğraf çektirdi.

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