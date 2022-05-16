Belediye başkanları Tepebaşı’nın iklim dostu çalışmalarını inceledi

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’nin ev sahipliğinde “İklim Dostu Kent Planlama ve Tasarım” teması ile düzenlenen Belediyeler Buluşması’nda çok sayıda uzman ve belediye başkanının aralarında bulunduğu konuklar, Tepebaşı Belediyesi’nin iklim dostu projelerini yerinde inceledi.

Tepebaşı Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Belediyeler Buluşması’nın ikinci toplantısı “İklim Dostu Kent Planlama ve Tasarım” gerçekleştirildi. Etkinliğe Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Şişli ve Kadıköy Belediyesi bürokratları, katılımcı belediyelerden meclis üyeleri, akademisyenler, sektör temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Başkanlar Paneli sonrasında etkinliğin ikinci oturumunda “Uygulamada Yenilikler ve Tasarruf”, “Akıllı Kent Mobilyaları ve Sürdürülebilir Enerji”, “Sürdürülebilir Ulaşım ve Mikro Mobilite” adlı sunumlar gerçekleştirildi. Oturumların ardından konuk heyetler Tepebaşı Belediyesi’nin iklim dostu çalışmalarını teknik gezi ile yerinde inceledi. Konuklara Başkan Ataç eşlik ederken Melih Savaş Yaşam Köyü, Mustafa Kemal Atatürk Su Sporları Merkezi, Yeryüzü Ekoloji Okulu ve hizmet binası gezildi.



“İletişim ve iş birliğine devam edeceğiz”

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç burada yaptığı değerlendirmesinde, “Konuk belediye başkanlarımız ile çok verimli temaslarda bulunduk. İklim değişikliği konusunda birlikte hareket etmenin önemi, yerel yönetimlerin iklim krizine karşı rolü, örnek uygulamaların paylaşımı ve tecrübelerin aktarımı konularında görüş birliğimiz olduğunu söyleyebilirim. Vatandaşlarımızda, iklimsel konularda farkındalık oluşturabilmenin önemine inanıyoruz. Bu anlayış ile iletişimimiz ve iş birliğimiz devam edecek” ifadelerini kullandı.

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