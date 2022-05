Anadolu Üniversitesi geleceğin medya uzmanlarını yetiştiriyor

Anadolu Üniversitesi disiplinler arası yaklaşım ve uluslararası eğitim kalitesiyle geleceğin medya profesyonellerini yetiştiriyor.

Şimdilerde medya sektörüne adını altın harflerle yazdıran pek çok gazeteci, yazar, yönetmen, yapımcı, reklamcı, insan kaynakları uzmanı Anadolu Üniversitesi İBF’nin öğrencisi olarak başarılı işler üretmeye devam ediyor. Türkiye’deki 71 İletişim Fakültesi içerisinde başarısı ile her daim ilk üç Fakülte içerisinde olan Anadolu Üniversitesi İBF, dünya sıralamasında da önemli okulların arasında olmanın gururunu yaşıyor. “İletişim Bilimleri” adını taşıyan tek Fakülte olma özelliğini de taşıyan kurum, öğrencilerine sunduğu eğitim olanaklarıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Değişen çağa ayak uyduran yetkin akademik kadrosu ile sürekli gelişim sağlayan İletişim Bilimleri Fakültesine emek veren öğretim üyelerinin başında ise Dekan Prof. Dr. Bülend Aydın Ertekin, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. İzlem Vural ve Doç. Dr. Sevil Bayçu yer alıyor.



Disiplinler arası bir yaklaşımla uluslararası eğitim

Köklü bir geçmişe sahip İBF; bir yılı hazırlık olmak üzere toplamda 5 yıl süren ve yüzde 30 İngilizce eğitim veren Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, Sinema ve Televizyon Bölümü, Basın ve Yayın Bölümü, Türkçe eğitim veren İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü ile medyanın her alanına nitelikli meslek profesyoneli yetiştiriyor. Bölümlerde ayrıca çeşitli kültürel değişim programları tarafından sunulan öğrenci ve öğretim elemanı değişim programı da aktif bir şekilde kullanılıyor. Bu alanda dünyanın birçok üniversitesi ile yapılmış ikili anlaşmalar sayesinde öğrencilere yurtdışında eğitim görme imkânı da sunuluyor.

İletişim Bilimleri Fakültesi; Sosyoloji, Psikoloji, Sosyal Psikoloji, Sanat Tarihi, Estetik, Uluslararası İletişim, İşletme Yönetimi, Kamu Yönetimi, Siyasal İletişim, Felsefe, Hukuk, Siyaset Bilimi, Girişimcilik gibi sosyal bilimlerdeki farklı disiplinlerle bağlantılı zengin ders içerikleriyle eğitim sunmakta. Bu alanda öğrencilere teorik öğrenimlerinin yanı sıra, derste öğrendiklerini pratiğe dökebilecekleri ve uygulama yapabilecekleri birçok olanak sağlanıyor. Öğrenci stüdyoları, fotoğraf stüdyoları, haber stüdyosu, karanlık oda, kurgu odaları gibi alanlarda Fakültenin sağladığı teknik ekipmanlarla öğrenciler uygulama yapabiliyor.

Fakültede belli dönemlerde öğrencilerin katılım sağlayabileceği pek çok atölye de gerçekleştiriliyor. 2022 yılı bahar dönemi itibarıyla Fakültede devam etmekte olan Kamera Atölyesi, Uygulamalı Aydınlatma Teknikleri Atölyesi, Kurgu Atölyesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Atölyesi, Gazete ve Dergi Dijital Mizanpaj ve Basım Atölyesi, Temel Ses ve Kayıt Teknikleri Atölyesi, Sunuculuk ve Etkili Konuşma Atölyesi bulunuyor. Bununla birlikte öğrenciler, yarı zamanlı öğrenciişçi statüsünde, ders programlarına uygun bir şekilde belirlenen gün ve saatlerde Fakültenin çeşitli birimlerinde görev alarak ek gelir elde edebiliyor.



Fakültede zengin teknik olanaklar öğrencilere sunuluyor

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi, öğrencilerine teknik ve kültürel bağlamda da birçok olanak sağlıyor. Şener Şen Kültür Merkezi, iki Macintosh iki de PC olmak üzere dört bilgisayar laboratuvarı, sanal gerçeklik stüdyosu, canlı yayın aracı, yeşil perde stüdyosu, “eye tracking” laboratuvarı, uygulama atölyeleri, radyo stüdyosu, dijital fotoğraf stüdyosu, “obscura camera” odası, karanlık oda, fotoğraf stüdyosu, 16 kurgu odası, grafik tasarım odası, ses stüdyosu, çalışmalarda kullanmak üzere Fakültenin öğrencilerine sağladığı fotoğraf makineleri ve kameralar, öğrencilerin istedikleri zaman yararlanabilecekleri teknik olanaklar oluşturuyor.



Radyo A’da öğrenciler aktif olarak görev alıyor

Yayınlarını Fakülteden sürdürmekte olan Anadolu Üniversitesi Radyosu Radyo A’da öğrenciler aktif olarak görev alıyor. Radyo A’da, kurulduğu günden bu yana 24 saat yayın yapılırken yayınların 16 saati canlı olarak gerçekleştiriliyor. Müzik yayınlarının yanı sıra bilgi programları, söyleşiler, üniversite haberleri ağırlıklı olmak üzere haber programları da Radyo A’nın yayın akışında yer alıyor.



Tarihi ödüllerle yazılan fakülte

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencilerini akademik bilginin yanında öğrendiklerini uygulamaya yansıtmaları konusunda da destekliyor. Bu bağlamda, öğrenciler, iletişim alanındaki birçok yarışmaya katılma fırsatına sahip oluyor ve birçok yarışmadan da ödüllerle dönüyor. Bugüne kadar öğrencilerin ödülle döndüğü yarışmalardan birkaçını ise “Uluslararası Reklamcılar Derneği (IAA) Üniversitelerarası Reklam Yarışması, TRT Geleceğin İletişimcileri, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması, Altın Koza Film Festivali, TÜHİD, Rekatlon Reklamcılık Yarışması, Just Marketing Pazarlama ve Reklam Kampanyası Yarışması, Adventure Reklamcılık Yarışması, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması” oluşturuyor.

