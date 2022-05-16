İl Sağlık Müdürü Bilge: “Yüksek tansiyonun birden fazla nedeni olabilir”

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, “Yüksek tansiyonun kontrol altına alınması için tütün ve alkol kullanılmaması, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, tuz tüketiminin azaltılması, fazla kilo veya şişmanlık varsa kilo verilmesi yeterli olabilir. Eğer yeterli olmazsa hekim kontrolünde ilaç başlanabilir” dedi.

17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, “Dünya Hipertansiyon Günü, yüksek kan basıncından kaynaklanan önlenebilir hastalıklar olan inme, kalp ve böbrek hastalıklarına dikkat çekmek, tanı ve tedavi konusunda bilgilendirmek amacıyla organize edilmektedir. Her yıl 17 Mayıs’ta kutlanmaktadır. Bu yılın teması da ‘Tansiyonunu Kontrol Altına Al, Daha Uzun Yaşa’dır. Yüksek tansiyon, kan dolaşımı için damarlarımızda gerekli olan kan basıncının normalden fazla olmasıdır. En sık rastlanan belirtileri; baş dönmesi, baş ağrısı, kalp ağrısı, kulak çınlaması, nefes darlığı, çift veya bulanık görme, burun kanamaları ve düzensiz kalp atışlarıdır. Ancak bazı kişilerde hiç bir belirti olmayabilir. Yüksek tansiyonun birden fazla nedeni olabilir. Bu nedenler; kalıtım, cinsiyet, şeker hastalığı, şişmanlık, sigara ve alkol kullanımı, stres, yetersiz fiziksel aktivite, aşırı tuz kullanımı, sağlıksız beslenme alışkanlıkları ve yaşlılıktır. Bazen bir hastalığa bağlı olarak gelişebilir. Yüksek tansiyonun kontrol altına alınması için tütün ve alkol kullanılmaması, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, tuz tüketiminin azaltılması, fazla kilo veya şişmanlık varsa kilo verilmesi yeterli olabilir. Eğer yeterli olmazsa hekim kontrolünde ilaç başlanabilir” ifadelerine yer verdi.

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