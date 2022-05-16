Otomobil çalan 3 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı Kaçmaya çalışan şüphelilerden birinin poşetinde silah ve uyuşturucu madde bulundu

Eskişehir’de jandarma ekiplerince çalınan bir otomobil ele geçirilerek sahibine teslim edildi, olayla ilgili 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Seyitgazi’ye bağlı Çukurca Mahallesi’nde bir şahsın aracının çalındığı ihbarı üzerine Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekiplerince ekipleri çalışma düzenledi. Olay faillerinin yakalanması ve çalınan aracın ele geçirilmesi amacıyla yapılan teknik ve istihbarat çalışmaları sonucu, çalıntı otomobilin Seyitgazi ilçe merkezine doğru gittiğinin tespit edildi. Asayiş ekiplerince araç Seyitgazi ilçe merkezinde bir akaryakıt istasyonunda durduruldu. Çevresinde jandarma ekiplerini gören 3 şüpheli kaçmaya çalışırken yakalandı. Kaçmaya çalışan şüphelilerden birinin akaryakıt istasyonunun tuvaletine bıraktığı tespit edilen poşette 1 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet 9 milimetre çapında kurusıkı tabanca, 2 adet tabanca mermisi ve 1 adet av tüfeği mermisi, 2 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve 2 adet PAYP olarak tabir edilen uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla gözaltına alındı.

Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan 3 şüpheli ‘Oto Hırsızlığı’, ‘Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, satın almak ve kabul etmek’ ve ‘Ateşli silahlar ve bıçaklar hakkındaki kanuna muhalefet’ suçlarından adli makamlara sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla çalıntı otomobil, gerekli incelemelerin yapılmasının ardından sahibine teslim edildi.

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