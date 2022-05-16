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Eskişehir’in Günyüzü ilçesini sel vurdu 600 dekar tarım arazisi sel suyunun altında kaldı

İHA

Eskişehir’in Günyüzü ilçesini sel vurdu 600 dekar tarım arazisi sel suyunun altında kaldı

Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağış sele neden oldu. Yaklaşık 600 dekar tarım arazisi sular altında kaldı.
Günyüzü ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış ilçede etkili oldu. Yağmur yağışı kısa sürede ilçenin kırsal alanında sele neden oldu. Oluşan sel sonrasında tarım arazileri sular altında kaldı. Yaşanan bu anlar ise vatandaşların telefon kameralarına yansıdı.

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