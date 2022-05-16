Eskişehir’in Günyüzü ilçesini sel vurdu 600 dekar tarım arazisi sel suyunun altında kaldı

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağış sele neden oldu. Yaklaşık 600 dekar tarım arazisi sular altında kaldı.

Günyüzü ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış ilçede etkili oldu. Yağmur yağışı kısa sürede ilçenin kırsal alanında sele neden oldu. Oluşan sel sonrasında tarım arazileri sular altında kaldı. Yaşanan bu anlar ise vatandaşların telefon kameralarına yansıdı.

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