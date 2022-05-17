Eskişehir Fatih Fen Lisesi’ne "BUEC Teşvik Ödülü" verildi.

Eskişehir Fatih Fen Lisesi, Boğaziçi Üniversitesi Elektroteknoloji Kulübü (BUEC) tarafından düzenlenen Çevre Ödülleri’nde, oylamadan bağımsız olarak, jüri tarafından verilen iki özel ödülden biri olan ‘Teşvik Ödülü’ne layık görüldü. Üniversitenin güney kampüsünde Albert Hall Salonunda gerçekleşen törende ödülü alan projenin danışman öğretmeni Reyhan Bilgili, konuşmasını yaptıktan sonra çalışmada yer alan öğrencileri temsilen Kayhan Ervüz, Nehir Maçça ve Elifnaz Türeyen de teşekkürlerini dile getirdi.

Eskişehir Fatih Fen Lisesi İngilizce Öğretmeni Reyhan Bilgili, "Geçtiğimiz yıl ‘Young Reporters for the Environment’ yarışmasında; uluslararası kategoride dünya birincisi olan çalışmayla gelen başarının, ayrıca ülkemizin en saygın üniversitelerinden biri tarafından bu ödüle layık görülmesinin gururunu yaşadık ve Eskişehir’in gururu olduk’’ dedi.

Düzenlenen gecede, 15 ayrı kategoride oylama sonucu seçilen ödüller sahiplerini buldu.

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