Organlarıyla 3 kişiye umut, kornealarıyla 2 kişiye ışık oldu



Hakan TÜRKTANCaner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR'de trafik kazasında yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Mustafa Korkut'un (38) bağışlanan 2 böbreği ile karaciğeri 3 kişiye umut, korneaları ise 2 kişiye ışık oldu.

İnşaat işçisi 2 çocuk babası Mustafa Korkut, 3 Mayıs'ta Alpu ilçesi yakınlarında trafik kazası geçirdi. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Korkut'un beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Yoğun bakımda tedaviye alınan Korkut'un beyin ölümü gerçekleşti. Hastane yetkililerinin görüştüğü ailesi, Mustafa Korkut´un organlarını bağışlama kararı aldı. Yapılan operasyonla Korkut'tan alınan 2 böbrek, karaciğer ve iki korneası Ankara ve İstanbul'a gönderilerek 5 hastaya nakledildi.

'28 BİNDEN FAZLA HASTA NAKİL BEKLİYOR´

Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Sungur, Türkiye'de 28 binden fazla hastanın organ nakli beklediğini söyledi. Organ bağışı yetersizliği nedeniyle her yıl 4 bin hastanın hayatını kaybettiğini ifade eden Sungur, "Organ nakli ülkemizde sosyal bir problem. Ülke genelinde yaklaşık 28 binden fazla organ nakli bekleyen hastamız var. Karaciğer, böbrek, kornea, kalp ve akciğer bekleyenler var. Eskişehir Şehir Hastanemiz kurulduğundan beri 117 beyin ölümü tespiti, 36 organ vericisi tespit ederek biz bu duruma elimizden geldiğince katkıda bulunmaya çalışıyoruz" dedi.

'OĞLUMLA GURUR DUYUYORUM´

Mustafa Korkut'un annesi Yaşariye Korkut (55), kazada ölen oğlunun organlarını düşünmeden bağışladığını söyledi. Herkesin organlarını bağışlayarak başka hastalara umut olması gerektiğini ifade eden Korkut, "Oğlum trafik kazası geçirmiş, hastaneye getirmişler. Ben hastanede gördüm. Benim oğlum çok iyi bir çocuk, çok iyi bir evlattı. Onunla gurur duyuyorum. Onun organlarını bağışladım. Benim oğlum 5 kişiye hayat verdi. Herkes organlarını bağışlasın, organ bekleyenlerin hayatlarını kurtarsınlar, onlar da yaşasınlar. Ben evladımla gurur duyuyorum. Bir anne olarak içim yanıyor ama oğlumun organları yaşıyor. Çok mutluyum. 5 kişiye hayat verdi" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU

2022-05-17 11:20:30



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