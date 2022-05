Baba adayı sırra kadem bastı Eşinin doğumuna sayılı gün kala 34 yaşındaki İbrahim Keskin ortadan kayboldu Tüp bebek tedavisiyle eşi hamile kalmıştı Birkaç gün sonra oğulları olacaktı eşi ortadan kayboldu 36 haftalık hamile Buse Keskin: “Tüp bebek tedavisiyle zor şartlarda çocuk sahibi olacaktık”

Eskişehir’de yaşayan ve 8 yıllık evliliğinde tüp bebek tedavisinin ardından eşi 36 haftalık hamile olan 34 yaşındaki İbrahim Keskin’den dün akşam saatlerinden beri haber alınamıyor.

Şirintepe Mahallesi Mutlular Sokak’ta ikamet eden İbrahim Keskin dün akşam 16.00 sularında çarşıda işlerinin olduğunu söyleyerek evinden ayrıldı. Eşinin yanından ayrılıp çarşıya gelerek taksit ödeyeceğini söyleyen 34 yaşındaki İbrahim Keskin’den yakınları bir daha haber alamadı. İbrahim Keskin’in hayatından endişe eden yakınları durumu emniyet güçlerine bildirdi. Yaklaşık 20 saattir kendisinden haber alınamayan İbrahim Keskin’in arama çalışmaları hem yakınları hem de emniyet güçlerince devam ediyor.



En son çalıştığı fabrikaya gittiği biliniyor

İbrahim Keskin’i arayan yakınları, kendisine ulaşmak için hemen her yolu denedi. İş arkadaşlarına ulaştıklarında ise en sonra gece saat 23.00 gibi çalıştığı fabrikaya uğradığını öğrendiler. Normalde yıllık izinde olan İbrahim Keskin’in fabrikanın arka kapısından çıktığı ve bir daha kendisini gören olmadığı öğrenildi.



Tüp bebek gören eşi 36 haftalık hamileydi

İbrahim Keskin, eşi Buse Keskin ile 8 yıl önce evlendi. Çocuk sahibi olamayan çift tüp bebek tedavisi gördü. Başarılı geçen tüp bebek tedavisinin ardından hamile kalan ve erkek çocuk bekleyen Buse Keskin’in doğumuna sayılı gün kaldı. İbrahim Keskin’in dün öğle saatlerinde tansiyon rahatsızlığı geçiren 36 haftalık hamile olan eşi Buse Keskin’i hastaneye götürdüğü öğrenildi. Hastane çıkışı eşini eve bırakan ve çarşıya gittiğini söyleyerek ayrılan İbrahim Keskin’in bulunması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.



“Dışarıya çıksa bile en geç akşam 11’de evine gelirdi”

Hamileliğin son günlerinde olan Buse Keskin, eşinin bir anda ortadan kaybolmasıyla derin üzüntü yaşadı. Eşinin hayatından endişelenen Buse Keskin, şu ifadeleri kullandı:

“Eşim çok sakin bir insandır. Dışarıya çıksa bile en geç akşam 11’de evine gelirdi. Gittiği her yeri de haber verirdi. Dün hastaneden alıp beni eve bırakınca çarşıya taksit ödemeye gideceğini söyledi. Bir daha kendisine ulaşamadım. En son çalıştığı fabrikaya gitmiş. Oradan çıktıktan sonra da kendisini gören yok. Çok iyi bir insandır ve çevresindekilerle düşmanlığı geçtim, tartışması bile yoktu. Hamileliğimin son haftasındayım. Tüp bebek tedavisiyle zor şartlarda çocuk sahibi olacaktık. Bir an önce kendisinin bulunmasını istiyorum.”

