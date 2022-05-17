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Cifci Wing Tsun Organizasyonu Dünya Şef Antrenörü seminer için Türkiye’de Sigung Hasan Çifçi Eskişehir’de Wing Tsun semineri verdi

İHA

Cifci Wing Tsun Organizasyonu Dünya Şef Antrenörü seminer için Türkiye’de Sigung Hasan Çifçi Eskişehir’de Wing Tsun semineri verdi

Almanya merkezli olan “Çifçi Wing Tsun Organizasyonu” Dünya Şef Antrenörü Hasan Çifçi, Türkiye’ye gelerek Eskişehir’de seminer gerçekleştirdi
Dünya üzerinde uzak doğu savunma sanatlarından biri olan Wing Tsun, sokakta kendini savunmak isteyenlerin başvurduğu sanatların başında geliyor. Ng Mui adındaki bir rahibe tarafından Çin’de ortaya çıkan bu sanat, özellikle kadınların ve çocukların kolaylıkla uygulayabiliyor olmasıyla dikkat çekiyor. Sokakta başımıza gelebilecek durumların hemen hepsine karşı korunma yollarını ele alan Wing Tsun’un, Türkiye’de çeşitli şehirlerde de farklı organizasyonlar tarafından eğitimleri veriliyor. Dünya çapında faaliyet gösteren Wing Tsun organizasyonlarından CWTO Dünya Şef Antrenörü Hasan Çifçi, düzenlediği seminerlerinin yenisi için geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye geldi. Çifçi, Kadıköy’de gerçekleştirdiği seminerinin ardından sıradaki seminerini Eskişehir’de gerçekleştirerek Wing Tsun öğrencileri ve bu sanata merakı olanlarla buluştu. 3 ay aralıklarla düzenli olarak Türkiye’deki okulları ziyaret ederek seminer verdiğini belirten Çifçi, “Seminerler için Türkiye ve diğer ülkeleri sık aralıklarla ziyaret ediyorum. Öğrencilerin derecelerini verip, eğitimlerinin kalitesini kontrol ediyorum. Eksik oldukları konularda eğitim vererek gelişimlerinde yardımcı oluyorum. Organizasyon olarak amacımız her yaştan, her cinsiyetten insanın öğrenebileceği bir sistem hazırlayıp, bu sistemi her ülkede eğitmenler yetiştirip okullar açarak insanlara sunmak. Tabii ki bunu yaparken yetiştirdiğimiz eğitmenlere dikkat ediyoruz. Özellikle karakterleri bu sanatı eğitmeye uygun kişileri seçmeye özen gösteriyoruz” dedi.
Hasan Çifçi, Wing Tsun yapmanın çocuk gelişiminde el göz koordinasyonu gibi fiziksel gelişimin yanı sıra, özgüvenin artması gibi kişisel gelişim noktasında da pek çok faydası bulunduğunun önemini vurguladı. Güç uygulamak yerine gücü yönlendirmeyi amaçlamasıyla sistemde, yer alan teknikleri kadınların da kolaylıkla uygulayabileceğinin altını çizen Çifçi, “Wing Tsun’u herkes yapabilir, önemli olan bu sanatı severek yapabilmek. Wing Tsun spor olarak yapmaktan ziyade kendini her durumda savunabilmek üzere geliştirilmiş bir sistemdir. Bizim de eğitimlerimizdeki amacımız, kendisini savunabilmek isteyen herkese bu noktada yardımcı olmak. Yaş ve cinsiyet fark etmeksizin öğrencilerimiz sokakta saldırıya uğradığında kendini savunabilmeli” şeklinde konuştu.

Seminerlerine herkesin davetli olduğunu söyleyen Hasan Çifçi sözlerine şu şekilde devam etti:
“Seminerlerime öğrenci olsun ya da olmasın herkes davetlidir. Wing Tsun hakkında soruları olan veya bu sanatı öğrenmek isteyen herkes gelip beni tanıyabilir. Organizasyonun dışındaki kişilere de Wing Tsun’u benden görmeleri için şans tanımak istiyorum. Bir de benim anlatımımla deneyimlemeleri daha iyi olacaktır çünkü, çoğu kişi Wing Tsun adıyla ders veriyor fakat doğrusu ben eğitmenlerin çoğunu yetersiz buluyorum. Benim bu konuda farklı bir felsefem var, geliştirdiğim sistemin mantık ve bilimsellik üzerine olması lazım. Hangi ülkede olursa olsun bu ülke Brezilya olabilir veya Şili olabilir fark etmez, benden eğitim alanlar geçmişte onlarca yıl farklı branşlarda ilerlemiş olsalar da, genellikle ilerleyen süreçte organizasyonumuzun eğitmenlerinden olmak istiyorlar.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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