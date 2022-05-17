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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Uluslararası Kültür Günü’ coşkuyla kutlandı

İHA

‘Uluslararası Kültür Günü’ coşkuyla kutlandı

Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde kutlanan ‘Uluslararası Kültür Günü, 30’dan fazla ülkeden gelen katılımcılarla birlikte kutlandı.
Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi ve Anadolu Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kulübü tarafından 20212022 Bahar Dönemi Şenlikleri çerçevesinde düzenlenen “Uluslararası Kültür Günü”, Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsünde gerçekleştirildi. 30’dan fazla ülkeden gelen öğrencilerin katılımıyla düzenlenen Uluslararası Kültür Günü’ne Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Uluslararası İlişkiler Birimi Müdürü Prof. Dr. Bilge Kağan Özdemir ile çok sayıda öğretim üyesi, uluslararası ve yerli öğrenci katılım gösterdi.

“Öğrencilerimizle bir arada olmak mutluluk verici”
Uluslararası Kültür Günü’nde kurulan stantlarla öğrencilerle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal, “Her geçen yıl üniversitemizde eğitim alan uluslararası öğrenci sayımız giderek artıyor. Geçen yıldan bugüne uluslararası öğrenci sayımız iki katına çıktı. Bu bağlamda uluslararası öğrencilerimizle böylesine güzel ve coşkulu etkinliklerle bir arada olmak bizim için mutluluk verici” ifadelerini kullandı.

“Keyifli ve neşeli bir gün diliyorum”
Uluslararası Kültür Günü’nün açılış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Bilge Kağan Özdemir ise şunları söyledi:
“Uluslararası Kültür Günü’nde, farklı birimlerin ve farklı kurumların katkısıyla hep bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Bugün öğrencilerin günü, sözü onlara bırakıyor ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”
Gün boyunca devam eden Uluslararası Kültür Günü etkinliklerinde; Radyo A DJ performansları, uluslararası öğrenciler tarafından düzenlenen dombra, bağlama, Malavi rap, şiir, Afganistan ve ESN Anadolu gitar dinletileri, Uluslararası İlişkiler Birimi: Arjantin Tango Gösterisi, Halk Bilimleri Araştırma Merkezi Anadolu Müzik Topluluğu Konseri, Kafkas, Afganistan, Endonezya ve Tanzanya'ya özgü dans gösterileri sergilendi. Geleneksel kıyafet defilesine yer verilen etkinlikte, öğrenciler tanıtım stantlarında ise ülkelerine özgü lezzetlerin ikramını gerçekleştirdiler.

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