ESO’da üretici kadınlara ambalaj ve paketleme eğitimi verildi

Eskişehir Sanayi Odası’nda, Kadın Kooperatiflerine yönelik farklı örnekler ve malzemeler ile uygulamalı olarak Ambalaj ve Paketleme Eğitimi düzenlendi.

Üretici kadınlara, ambalaj ve paketleme çeşitlerini tanıtmak, kullanılan hammaddeleri öğretmek ve temel uygulama becerisi kazandırmak amacıyla düzenlenen eğitime çeşitli kadın kooperatifleri katıldı. Satış ve pazarlamanın gerektirdiği yeterliliklerin üretici kadınlara kazandırılması amaçlanan ve iki gün süren eğitimde, ürüne uygun ambalaj malzemelerinin belirlenmesi, ürünlerin özelliklerine göre ambalajlama ve paketleme çeşitleri anlatılarak uygulamaları yapıldı.

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