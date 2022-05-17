Tepebaşı muhtarları bowling turnuvasından buluştu

Tepebaşı Belediyesi’nin muhtarlar arasındaki dayanışma ve birliktelik duygusunu pekiştirmek amacı ile düzenlediği bovling turnuvası, renkli görüntülere sahne oldu.

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ve Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen, muhtarlar ile dayanışma ve birliktelik duygularını pekiştirmek ve zorlu geçen 2021 yılını bir tebessüm ile kapatmak için hazırlanan muhtarlar arası bovling turnuvası da 17 muhtarın katılımı ile gerçekleştirildi. Turnuva neticesinde birinciliği Sazova Mahalle Muhtarı Kamil Emre, ikinciliği Uluönder Mahalle Muhtarı Hasan Güler, üçüncülüğü ise Tekeciler Mahalle Muhtarı Mustafa İmdat kazandı. Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Nuray Çayır da etkinlikte derece elde eden muhtarları tebrik etti.

Çiçek ve katılım belgelerinin takdim edildiği etkinlikte katılımcı muhtarlar da Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.

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