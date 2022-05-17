Cam silerken 3. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Eskişehir’de odasının camını silerken 3. kattan apartman boşluğuna düşen kadın hayatını kaybetti.

Olay, Fatih Mahallesi Dipçin Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde temizlik yaparken odasının camını sildiği esnada dengesini kaybeden Zeynep Dipçin (25), 3’üncü kattan aşağı düştü. Yaklaşık 7 metre yükseklikten apartman boşluğuna düşen genç kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hayatını kaybettiği tespit edilen Zeynep Kırlı’nın cenazesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

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