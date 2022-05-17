Cam silerken apartman boşluğuna düşen Zeynep, hayatını kaybetti

Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de üçüncü kattaki evlerinin penceresinde cam silerken dengesini kaybederek apartman boşluğuna düşen Zeynep Kırlı (25), hayatını kaybetti.
Tepebaşı ilçesine bağlı Fatih Mahallesi´nde ailesiyle birlikte oturan Zeynep Kırlı, 4 katlı apartmanın 3´üncü katındaki evlerinin camlarını silmek için pencereye çıktı. Dengesini kaybeden Kırlı, yaklaşık 7 metrelik yükseklikten apartmanın iç kısmına bakan boşluğa düştü. Yakınlarının ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve savcılık incelemesinin ardından Zeynep Kırlı´nın cansız bedeni Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırıldı. Genç kızın ailesi acı haberle gözyaşlarına boğulurken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2022-05-17 20:16:15
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