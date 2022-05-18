ESOGÜ'de 'Endemik Çağrışımlar' konulu karma seramik ve resim sergisi açıldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde on gün süreyle açık kalacak ‘Endemik Çağrışımlar’ konulu seramik ve resim sergisi, Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak’ın katılımıyla açıldı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Ziraat Fakültesi’nin düzenlediği, on gün sürecek ‘Endemik Çağrışımlar’ konulu karma seramikresim sergisi açıldı. Ziraat Fakültesi fuayesinde düzenlenen serginin açılışına, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ve Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Ersoy Yıldırım da katıldı.

Serginin yöneticiliğini yürüten Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu öğretim üyesi Doç. Cüneyt Er, ESOGÜ Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Canan Kop Bozbay ile birlikte endemik temalı sanat eserleri üretilmesini amaçlayan serginin hazırlık sürecini yürüttüklerini ifade etti. Serginin bilimin sanatla iletişim içinde olduğunu ve sanatçının bilimden beslenebildiğini göstermesi açısından önemli olduğunu dile getiren Doç. Cüneyt Er, eserlerin çoğunun sahipleri tarafından Ziraat Fakültesi’ne hibe edildiğini ve bu eserlerle Ziraat Fakültesi’nin küçük çaplı bir sanat koleksiyonunun oluşmaya başladığını da sözlerine ekledi.

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