Büyükerşen´in Covid-19 testi pozitif çıktı

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ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Sosyal medyadan genel sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan Büyükerşen, evinde tedavi görüyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in, kontrol amaçlı yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Sosyal medyadan açıklama yapan Büyükerşen, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Kıymetli hemşehrilerim, kontrol amaçlı düzenli olarak yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum gayet iyi. En kısa sürede yine aranızda olmak dileğiyle" dedi. Büyükerşen´in evinde tedavi gördüğü belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir ESKİŞEHİR,(DHA)-

2022-05-18 11:33:17



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