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22 yıl hapsi istenen Afgan, eşi ve kızını 'dışarı çıkma' tartışmasında bıçaklamış

DHA

22 yıl hapsi istenen Afgan, eşi ve kızını 'dışarı çıkma' tartışmasında bıçaklamış


Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,(DHA)ESKİŞEHİR´de, eşi ve kızını sokak ortasında bıçaklayan Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi (62) ile onu engellemeye çalışırken sırtından bıçakla yaraladığı için 3 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Tolga Daşkıran´ın (19) yargılanmasına başlandı. Hakkında 22 yıla kadar hapis cezası istenen Abdulkadir Ahmadi, eşinin ve kızının sürekli kendisine yalan söyleyerek dışarı çıkmasına kızdığını ileri sürerek, "Bu sebeple tartışma yaşadık. Tartışma esnasında eşimi bıçakladım" dedi. Tolga Daşkıran ise tek amacının eşini ve kızını bıçaklayan Ahmadi´yi durdurmak olduğunu ifade etti.
Odunpazarı ilçesi, Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde 5 Şubat'ta Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi, sokakta ortasında eşi Shannaz Nazari ve kızı Nasimgül Ahmadi'yi bıçakla yaraladı. Bu sırada caddedeki Tolga Daşkıran ve arkadaşı Hüseyin Şahin (17) kadınların çığlıklarını duyarak olaya müdahale etti. Hüseyin Şahin, yere düşürdüğü Abdulkadir Ahmadi tarafından ayak bileğinden bıçaklandı. Tolga Daşkıran ise çıkan arbedede Abdulkadir Ahmadi'yi bıçakladı. Olayın ardından tutuklanan Tolga Daşkıran, 3 gün sonra avukatının itirazıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Abdulkadir Ahmadi ise olaydan 6 gün sonra tedavisi tamamlanıp taburcu edildikten sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede tutuklu sanık Abdulkadir Ahmadi hakkında 22 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, ona engel olmaya çalışan Tolga Daşkıran hakkında ise çıkan arbedede sanığı bıçaklaması 'meşru savunma' kapsamında değerlendirilerek, yaralama suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.
Eskişehir 4´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´ndeki ilk duruşmaya tutuklu sanık Abdulkadir Ahmadi, tutuksuz sanık Tolga Daşkıran, olay sırasında bacağından yaralanan Hüseyin Şahin ile avukatları katıldı. Ahmadi´nin yaraladığı eşi ve kızı ise duruşmaya gelmedi. Mahkeme kimlik tespitinin ardından Tolga Daşkıran´ın ifadesi alındı.
Olay gününü anlatan Daşkıran, "Sokakta arkadaşlarımla yürürken arkamızdan kadın çığlık sesleri duyduk. Dönüp baktığımızda bir şahıs 2 kadını bıçaklıyordu. Hüseyin oraya doğru koştu ve adama tekme attı. Adam da, Hüseyin´i bıçakla ayağından yaraladı. Şahıs bıçağı bana savurdu ve bıçak montumu yırttı ama yaralanmadım. Daha sonra yanımdaki bıçağı çıkararak bir kere savurdum. Bizim başka şekilde şahsı etkisiz hale getirme şansımız yoktu. Ben bıçak savurduktan sonra Abdulkadir kaçmaya başladı. Biz onu 20-30 metre takip ettik, çünkü kadınların ikisi de yaralıydı. Şahsın kaçmasını engelleyip polise teslim etmek istedik. Şahıs bir markete saklandı. Elinde bıçak vardı, biz markete girmedik. Polisi ve ambulansı aradım. Abdulkadir´i öldürmek ya da yaralamak gibi bir kastım yoktu" dedi.
`ÖLDÜRME KASTIM YOKTU' 
Mahkemede ifadesi alınan sanık Abdulkadir Ahmadi ise eşi ve kızını kendisine yalan söylediklerini, kendisinden habersiz dışarı çıktıklarını öne sürerek, "Onları çıkmamaları için uyardım ama beni dinlemiyorlardı. Bu sebeple tartışma yaşadık. Tartışma esnasında eşimi bıçakladım. Öldürme kastım yoktu. Kızım da eşimin yanındaydı, ona da bıçakla vurmuş bulundum. Daha sonra gelip bana saldırdılar, birisi beni bıçakladı. Sonra olay yerinden kaçarak bir markete saklandım. Kızımı ve eşimi bıçakladığımı kabul ediyorum fakat Hüseyin´i bıçakladığımı kabul etmiyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2022-05-18 12:33:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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