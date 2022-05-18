Büyükerşen´in Covid-19 testi pozitif çıktı (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükerşen´in Covid-19 testi pozitif çıktı (2)

DHA

Büyükerşen´in Covid-19 testi pozitif çıktı (2)


TEDBİREN KONTROLDEN GEÇTİ
Eskişehir´de Covid-19 testi pozitif çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, tedbir amacıyla Eskişehir Şehir Hastanesi´nde kontrolden geçti. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Başkan Büyükerşen, "Kıymetli hemşehrilerim, kontrol amaçlı düzenli olarak yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum gayet iyi. Kontrol amaçlı Eskişehir Şehir Hastanesi´nde doktorlarımızın gözetimindeyim. Gerek sosyal medyadan, gerek telefonla arayarak iyi dileklerini ileten herkese yürekten teşekkür ediyorum" dedi.
Yılmaz Büyükerşen´in sosyal medyadan yaptığı bilgilendirmenin ardından milletvekilleri ve belediye başkanları başta olmak üzere çok sayıda kişi 'geçmiş olsun' mesajları paylaştı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir
2022-05-18 13:44:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

"Biz Büyük Bir Aileyiz” sloganıyla farkındalık yürüyüşü
YEREL HABERLER "Biz Büyük Bir Aileyiz” sloganıyla farkındalık ...
22 yıl hapsi istenen Afgan, eşi ve kızını 'dışarı çıkma' tartışmasında bıçaklamış
YEREL HABERLER 22 yıl hapsi istenen Afgan, eşi ve kızını 'dışarı ...
İkinci Kadir Şeker olayında ilk duruşma Afgan sanığı bıçakladığı öne sürülen Tolga D.: “Bizim başka şekilde şahsı etkisiz hale getirme şansımız yoktu" Afgan sanık Abdulkadir A.: “Dışarıya az çıkmalarını istiyordum fakat beni dinlemiyorlardı, bana yalan söylediler
YEREL HABERLER İkinci Kadir Şeker olayında ilk duruşma Afgan sanığı ...
Büyükerşen´in Covid-19 testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Büyükerşen´in Covid-19 testi pozitif çıktı
ESOGÜ'de 'Endemik Çağrışımlar' konulu karma seramik ve resim sergisi açıldı
YEREL HABERLER ESOGÜ'de 'Endemik Çağrışımlar' konulu karma seramik ...
Ortadan kaybolan baba adayından sevindirici haber geldi
YEREL HABERLER Ortadan kaybolan baba adayından sevindirici haber ...
‘Oyunlarla İngilizce Öğreniyorum Programı’nın katılım sertifikaları dağıtıldı
YEREL HABERLER ‘Oyunlarla İngilizce Öğreniyorum Programı’nın katılım ...
Yerli ve yabancı öğrenciler bir araya gelip resim yaptı
YEREL HABERLER Yerli ve yabancı öğrenciler bir araya gelip resim ...
Radyo A yeni programcılarına özel eğitim veriyor
YEREL HABERLER Radyo A yeni programcılarına özel eğitim veriyor
Biyodizel ham maddesi "kanola" çiftçinin yeni umudu oldu Çiftçi Mehmet Yetim: “Sadece maddiyat için değil, bir yandan da çiftçiye örnek olalım diye ektik”
YEREL HABERLER Biyodizel ham maddesi "kanola" çiftçinin yeni umudu ...
Terör propagandası yapan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Terör propagandası yapan 2 kişi yakalandı
Hasta naklinden dönen ambulans şarampole devrildi: 3 yaralı
YEREL HABERLER Hasta naklinden dönen ambulans şarampole devrildi: 3 ...
Motosiklet tutkunlarından yanan ormanlar için anlamlı proje 222 Motosiklet Derneği Başkanı Gürkan Güler: “Ormanlar yurdumuzun süsüdür, geleceğimizin gücüdür”
YEREL HABERLER Motosiklet tutkunlarından yanan ormanlar için anlamlı ...
40 yıllık hatır için 77 senedir kahve satıyorlar Eskişehir’in 77 yıllık kurukahvecisi Dededen toruna 77 yıllık kurukahveci
YEREL HABERLER 40 yıllık hatır için 77 senedir kahve ...
Cam silerken apartman boşluğuna düşen Zeynep, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Cam silerken apartman boşluğuna düşen Zeynep, ...
Cam silerken 3. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Cam silerken 3. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Şüpheli şahısların üzerinden silah ve mermi ele geçirildi
YEREL HABERLER Şüpheli şahısların üzerinden silah ve mermi ele ...
Eskişehir’de ani sıcaklık düşüşü bekleniyor
YEREL HABERLER Eskişehir’de ani sıcaklık düşüşü bekleniyor
Sivrihisar’da estetik ve modern bir çehre için çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Sivrihisar’da estetik ve modern bir çehre için ...
Yabancı öğrenciler Tepebaşı’nın geri kazanım çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Yabancı öğrenciler Tepebaşı’nın geri kazanım ...
Pandemide öğrencilerden yoğun bakım personeline gönderilen mektuplar sergilendi Prof. Dr. Birgül Yelken: “Sıcacık bir yemek geliyordu ve içerisinden sıcacık mesajlar çıkıyordu”
YEREL HABERLER Pandemide öğrencilerden yoğun bakım personeline ...
Tepebaşı muhtarları bowling turnuvasından buluştu
YEREL HABERLER Tepebaşı muhtarları bowling turnuvasından buluştu
ESO’da üretici kadınlara ambalaj ve paketleme eğitimi verildi
YEREL HABERLER ESO’da üretici kadınlara ambalaj ve paketleme eğitimi ...
‘Uluslararası Kültür Günü’ coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER ‘Uluslararası Kültür Günü’ coşkuyla kutlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.