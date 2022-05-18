Büyükerşen´in Covid-19 testi pozitif çıktı (2)

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TEDBİREN KONTROLDEN GEÇTİ

Eskişehir´de Covid-19 testi pozitif çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, tedbir amacıyla Eskişehir Şehir Hastanesi´nde kontrolden geçti. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Başkan Büyükerşen, "Kıymetli hemşehrilerim, kontrol amaçlı düzenli olarak yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum gayet iyi. Kontrol amaçlı Eskişehir Şehir Hastanesi´nde doktorlarımızın gözetimindeyim. Gerek sosyal medyadan, gerek telefonla arayarak iyi dileklerini ileten herkese yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Yılmaz Büyükerşen´in sosyal medyadan yaptığı bilgilendirmenin ardından milletvekilleri ve belediye başkanları başta olmak üzere çok sayıda kişi 'geçmiş olsun' mesajları paylaştı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir

2022-05-18 13:44:23



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