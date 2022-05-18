Sarıgül: Miçotakis bilsin ki ecdatlarımızın kanıyla Kıbrıs bize aittir

Engin ÖZMEN/ ESKİŞEHİR, (DHA)TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis´in ABD Kongresi´ndeki konuşmasına tepki göstererek, "Miçotakis bilsin ki atalarımızın, dedelerimizin, ecdatlarımızın kanıyla o Kıbrıs bize aittir. Kıbrıs'taki Kıbrıs Rumlarının da Kıbrıs Türklerinin de barış içinde yaşamasını her zaman arzu eden Türkiye Cumhuriyeti´dir" dedi.
TDP Genel Başkanı Sarıgül, Eskişehir H Tipi Kapalı Cezaevi önünde tutuklu ve hükümlü yakınlarıyla bir araya geldi. Ailelerle sohbet eden Sarıgül, Türkiye'de 25'e yakın cezaevi ziyaret ettiğini belirterek, af çağrısını yineledi. Yunanistan Başbakanı Miçotakis´in ABD Kongresi´ndeki konuşmasına da değinen Sarıgül, söylemleri 'talihsizlik' olarak nitelendirip, şunları kaydetti:
"Geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda Yunanistan Başbakanı Miçotakis´in talihsiz bir konuşması oldu. Miçotakis, `Kıbrıs, Yunanistan´a aittir. Biz Kıbrıs´ta 2 devletli çözüme yaklaşmıyoruz´ dedi. Amerika senatosu da 3 dakika Yunanistan Başbakanı'nı alkışladı. Yunanistan Başbakanı Amerika'dan çare beklemesin. Yunanistan Başbakanı şunu bilsin ki en büyük dostu Türkiye´dir. Komşuluk ilişkilerini, komşuluk hukukunu Yunanistan Başbakanı'nın en üstte tutması lazım. Amerika´ya gittiği zaman başka, Atina´na geldiği zaman başka, Türkiye´ye geldiği zaman başka bir konuşma yapması Yunanistan Başbakanı'na yakışmamıştır. Yunanistan Başbakanı şunu unutmasın; ayıdan post, Amerika´dan dost olmaz. Amerika hiçbir zaman kimseye dostluk yapmaz. Yunanistan´ın yapması gereken, Türkiye´nin uzattığı barış elini, her zaman tutmasıdır. Ama Miçotakis şunu bilsin ki yarın biz Atina´yı istersek ne yapacak yarın biz Selanik´i istersek ne yapacak? Bunlar doğru davranışlar değildir. Miçotakis´in Amerika´da yaptığı konuşma şık olamamıştır. Türkiye Cumhuriyeti tarafından Türkiye Değişim Partisi tarafından kabul edilebilir bir konuşma asla değildir. Miçotakis bilsin ki atalarımızın, dedelerimizin, ecdatlarımızın kanıyla o Kıbrıs bize aittir. Kıbrıs´taki Kıbrıs Rumlarının da Kıbrıs Türklerinin de barış içinde yaşamasını her zaman arzu eden Türkiye Cumhuriyeti´dir. Bir kez daha Miçotakis ayağını denk al. Biz nasıl Selanik´e nasıl gelmek istemiyorsak Atina´ya nasıl gelmek istemiyorsak sen de Amerika´yı bırak Türkiye ile dost olmaya çalış. Türkiye´nin dostluğu herkes için yararlı olacaktır."
Açıklamaların ardından cezaevinde tutuklu ziyareti gerçekleştiren Sarıgül, kentten ayrıldı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2022-05-18 14:44:29
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