Talihsiz genç kadın son yolculuğuna uğurlandı

Eskişehir’de dün evinin camını silerken apartman boşluğuna düşen ve hayatını kaybeden Zeynep Kırlı, hüzün içinde son yolculuğuna uğurlandı.
Dün, Fatih Mahallesi Dipçin Sokak’ta bulunan evinde cam sildiği esnada dengesini kaybederek üçüncü kattan 7 metrelik apartman boşluğuna düşen ve hayatını kaybeden 25 yaşındaki Zeynep Kırlı, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Babası Levent Kırlı’nın, akrabalarının ve sevenlerinin katılımıyla evinin yakınında bulunan İbrahim Rukiye Demirel Camii’nde kılınan namazın ardından Kırlı’nın cenazesi, defnedilmek üzere Asri Mezarlığı’na götürüldü.
Üniversite sınavına girecekti
Genç yaşta hayatını kaybeden Zeynep Kırlı’nın Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Matbaa Teknolojileri Bölümü’nden mezun olduğu ve 1819 Haziran’da yapılacak olan üniversite sınavına hazırlandığı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.