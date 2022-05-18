Cam silerken bina boşluğuna düşen Zeynep, gözyaşlarıyla toprağa verildi



Hakan TÜRKTANCaner AKSU/ ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de cam silerken, 3'üncü kattaki evinin penceresinden apartman boşluğuna düşen Zeynep Kırlı (25), gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Fatih Mahallesi´nde ailesiyle birlikte oturan Zeynep Kırlı, dün 4 katlı apartmanın 3´üncü katındaki evlerinin camlarını silmek için pencereye çıktı. Dengesini kaybeden Kırlı, 7 metrelik yükseklikten apartmanın iç kısmına bakan boşluğa düştü. Yakınlarının ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve savcılık incelemesinin ardından Zeynep Kırlı´nın cansız bedeni, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırıldı. Fatih Mahallesi'ndeki İbrahim-Rukiye Demirel Camii'nde bugün Zeynep Kırlı için cenaze namazı kılındı. Cenazeye baba Levent Kırlı ile Zeynep'in çok sayıda yakını katıldı. Zeynep Kırlı'nın cenazesi, kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Zeynep Kırlı'nın lise mezunu olduğu, bu yıl hayali olan üniversitede okumak amacıyla sınavlara girmek için hazırlık yaptığı öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Eskişehir Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU

2022-05-18 15:01:34



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