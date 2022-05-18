22 yıl hapsi istenen Afgan, eşi ve kızını 'dışarı çıkma' tartışmasında bıçaklamış (2)

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TUTUKLU YARGILANACAK

Eskişehir 4´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde, eşi ve kızını sokak ortasında bıçaklayan Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi (62) ile diğer sanıkların ifadelerinin ardından avukatların talepleri dinlendi. Mahkeme heyeti, sanık Ahmadi´nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 28 Haziran´a erteledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2022-05-18 15:02:18



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