MYK ve ESBEM iş birliği ile sanayiciler nitelikli iş gücü konusunda bilgilendirildi

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), Eskişehir OSB Müdürlüğü ve ESBEM Sınav ve Belgelendirme Merkezi A.Ş.’nin işbirliği ile “Mesleki Yeterlilik Kurumu Çalışmaları, Mesleklerin Belgelendirilmesinin Önemi ve Şirketlerin Yasal Yükümlükleri" konulu konferans düzenlendi.

MYK Başkan Yardımcısı Metin Karaman ve MYK Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanı Mehmet Ordukaya’nın konuşmacı olarak katıldığı, Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda gerçekleşen konferansa Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, İŞKUR İl Müdürü Hasan Yoldaş, ESBEM Sınav ve Belgelendirme Merkezi A.Ş. Başkan Vekili Yavuz Ayva, MEGEM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Samet Özkaya ile sanayici kuruluşlarının yetkilileriyle ile sınav ve belgelendirme merkezlerinin temsilcileri katıldı.



2022 yılında 2 bin kişiyi belgelendireceğiz

Konferansın açılışında konuşan ESBEM Sınav ve Belgelendirme Merkezi A.Ş. Başkan Vekili Yavuz Ayva, sanayi kuruluşlarının mesleki yeterlilik hizmetlerine kolay ve hızlı ulaşmaları amacıyla 2020 yılında kurulan merkezin, 4 ana sektör ve 13 meslek dalında hizmet verdiğini iletti. 2021 yılında Eskişehir ve çevre illerde yürüttükleri belgelendirme çalışmaları neticesinde çok sayıda sanayi kuruluşu çalışanı belgelendirdiklerini söyleyen Başkan Ayva, “2022 yılında 2 bin kişiye mesleki ve yeterlilik belgesi vermeyi hedefliyoruz. Sanayimizin ESBEM’e olan teveccühü bizi mutlu ediyor. Büyüyen Eskişehir sanayisine ESBEM olarak hizmet verdiğimiz, çalışanlarımızın niteliğinin gelişmesine katkı sağlamak bizi mutlu ediyor. Önümüzdeki dönemde yeni meslek dallarında da hizmet vermeye sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.



ESBEM uzman kadrosu ile tüm Türkiye’ye hizmet veriyor

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli yaptığı konuşmada, ESBEM Sınav ve Belgelendirme Merkezi’nin Eskişehir’deki ilgili alanlar bakımından tek yetkili firma olduğunu aktardı. Başkan Küpeli, “Esas hedefimiz hizmeti sanayicimizin ayağına götürmekti. Bunu başardık. Artık sanayi kuruluşlarımız ESBEM’den hizmet alıyorlar. Sanayicilerimize en iyi hizmeti sunmak amacıyla kurulan merkezimiz, alanında uzman ve profesyonel kadrosuyla sadece Eskişehir’e değil, çevre illerin yanı sıra tüm Türkiye’ye hizmet veriyor” şeklinde konuştu. ESBEM’in Eskişehir OSB’nin göz bebeği şirketlerden biri olduğunu belirten Küpeli, 13 meslek dalında hizmet veren merkezin ilerleyen yıllarda sanayicilerden gelen talep ve istekler doğrultusunda çerçeveyi genişletmeye gideceğini sözlerine ekledi.



Teknolojinin geliştiği bir çağda nitelikli iş gücü büyük önem taşıyor

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkan Yardımcısı Metin Karaman, teknolojinin hızla geliştiği bir çağda nitelikli iş gücünün büyük önem taşıdığını söyleyerek, kurum olarak mesleklerin uluslararası standartlara yükselmesi için çalıştıklarını ifade etti. Karaman, Türkiye’de bulunan 270 mesleki yeterlilik sınav ve belgelendirme merkezinin nitelikli iş gücünü karşılanması için süreçleri yürüttüğünü iletti. 204 mesleğe mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğun getirildiğini aktaran Karaman, “MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslek sayısı 204’e çıkarıldı. Bugüne kadar ise 2 milyon 250 kişi mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazandı. ESBEM A.Ş.’de yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu olarak Eskişehir sanayisine başarıyla hizmet veriyor. Kendilerini kutluyorum” diye konuştu.



Başkan Ordukaya: MYK belgesi, işin ehliyeti

MYK Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanı Mehmet Ordukaya ise yaptığı sunumda verimli ve kaliteli üretim için mesleki yeterlilik belgesinin önemine dikkati çekti. Ordukaya, mesleki yeterlilik belgesinin en önemli noktasını uluslararası geçerliliğe sahip olduğunu aktararak, “Vermiş olduğumuz mesleki yeterlilik belgesi işin ehliyeti. Meslekleri icra ederken mesleki yeterlilik belgesine sahip nitelikli ve belgeli iş gücünün ülkemizin küresel ekonomide ihtiyaç duyduğu birçok açığı kapatmaktadır. Ülkemizin yarınlarının inşa edilmesi ve iş kazalarının azaltılmasında nitelikli ve belgeli iş gücü önemli rol oynamaktadır” dedi.



Eskişehir’de 1800 kişi belgelendirildi

Eskişehir’de yürütülen çalışmalara değinen Ordukaya, çeşitli kuruluşun yaptığı 8336 sınava 33 bin 387 kişinin girdiğini, bunlardan 27 bin 147 kişinin mesleki yeterlilik belgesi aldığını söyledi. Eskişehir merkezli firmaların ise 1800 kişiyi belgelendirdiğini dile getirdi. Belge zorunluluğuna ilişkin denetimlerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişlerince yürütüldüğünü dile getiren Ordukaya, belgesiz çalışan her kişi için işveren ya da işveren vekiline 1414 TL idari para cezası verildiğini belirtti.



1,5 milyon kişi teşviklerden yararlandı

Son olarak verilen teşvik ve hibelerden söz eden Ordukaya, “2021 yılının aralık ayına kadar sınav ve belgelendirme ücretleri İşsizlik Fonu’ndan karşılanmış ve bir buçuk milyon kişi bu desteklerden yararlanmıştır. Devam eden Avrupa Birliği hibemizden ise bugüne kadar 2,5 milyon Avroluk destek sağlanmış olup, bu hibenin bütün mesleklere açılması ve kapasitenin artırılması noktasında çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.

MYK Başkan Yardımcısı Metin Karaman ve MYK Daire Başkanı Mehmet Ordukaya daha sonra ESBEM A.Ş. ve MEGEM A.Ş. merkezlerini ziyaret ederek, buralarda yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldılar.

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