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İntihar ettiği sanılan Gökhan´ı eşi öldürmüş

DHA

İntihar ettiği sanılan Gökhan´ı eşi öldürmüş


Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de geçen yıl evinde, yanında tabanca, cesedi bulunan, ilk başlarda intihar ettiği düşünülen Gökhan Altay´ın (26) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Polis, eşini öldürdüğü iddiasıyla Esra Altay ile ona yardım ettiği öne sürülen 6 akrabasını gözaltına aldı.
Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi´nde oturan Gökhan Altay, geçen yıl 20 Haziran günü evinde yanında tabanca, ölü bulundu. İlk başlarda intihar ettiği düşünülen Altay´ın ölümünün şüpheli görülmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi´nce özel ekip kuruldu. Gökhan Altay´ın yakınlarını takibe alan polis ekipleri, yaklaşık 11 aylık incelemelerin ardından dün operasyon düzenledi.
Gökhan Altay´ı öldürdüğü iddiasıyla eşi Esra Altay ve ona yardım ettikleri öne sürülen S.B., K.D., D.D., C.D., B.D. ve S.D., Eskişehir, Ankara, Hatay ve Aksaray´da düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Diğer illerdeki şüpheliler de kente getirildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden Esra Altay, eşi Gökhan Altay´ı öldürdüğünü itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3´ü kadın 7 şüpheli Eskişehir Adliyesi´ne sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki sorguları sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2022-05-18 15:48:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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