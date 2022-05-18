İntihar ettiği sanılan Gökhan´ı eşi öldürmüş

Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, (DHA)ESKİŞEHİR´de geçen yıl evinde, yanında tabanca, cesedi bulunan, ilk başlarda intihar ettiği düşünülen Gökhan Altay´ın (26) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Polis, eşini öldürdüğü iddiasıyla Esra Altay ile ona yardım ettiği öne sürülen 6 akrabasını gözaltına aldı.
Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi´nde oturan Gökhan Altay, geçen yıl 20 Haziran günü evinde yanında tabanca, ölü bulundu. İlk başlarda intihar ettiği düşünülen Altay´ın ölümünün şüpheli görülmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi´nce özel ekip kuruldu. Gökhan Altay´ın yakınlarını takibe alan polis ekipleri, yaklaşık 11 aylık incelemelerin ardından dün operasyon düzenledi.
Gökhan Altay´ı öldürdüğü iddiasıyla eşi Esra Altay ve ona yardım ettikleri öne sürülen S.B., K.D., D.D., C.D., B.D. ve S.D., Eskişehir, Ankara, Hatay ve Aksaray´da düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Diğer illerdeki şüpheliler de kente getirildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden Esra Altay, eşi Gökhan Altay´ı öldürdüğünü itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3´ü kadın 7 şüpheli Eskişehir Adliyesi´ne sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki sorguları sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN
2022-05-18 15:48:56
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