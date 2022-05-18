Liseli öğrenciler Kilim Müzesi ile şampiyonaya gitmeye hak kazandı

TÜBİTAK tarafından düzenlenen liseler arası araştırma projelerinde Eskişehir’i temsil eden Hacı Süleyman Çakır Kız Lisesi, Sivrihisar Kilim Müzesi ile Türkiye şampiyonası finallerine gitmeye hak kazandı.

Şampiyon kızlar il yarışmalarında elde ettikleri derece ile Bursa’da yapılan bölge şampiyonasında da birinci olurlarken, Ankara’da gerçekleştirilecek olan Türkiye finallerinde boy gösterecekler. "Bir Somut Olmayan Kültürel Miras Olarak El Sanatlarımız" projesi çerçevesinde uygulamalı Kilim Müzesi örneği projesi ile yarışmaya katılan öğrenciler, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü’yü makamında ziyaret ettiler.

Somut olmayan kültürel mirasları geleceğe aktarabilmek adına çalışmalar yapan ve bunun en büyük örneklerinden biri olan Sivrihisar Kilim Müzesi’ni oluşturan Başkan Yüzügüllü, “Bizim değerlerimiz çok önemli. Özellikle unutulmaya yüz tutmuş somut olmayan kültürel miraslarımızı gelecek nesillere aktarabilmek adına çalışmalar yürütüyoruz. Pırıl pırıl gençlerimizin de bunlara sahip çıkması bizleri çok mutlu ediyor. Hacı Süleyman Çakır Kız Lisesi öğrencilerimiz de değerimize sahip çıkıp araştırma yaparak önemli derece elde ettiler. Türkiye şampiyonasında da birincilik alacaklarına inanıyorum ve başarılar diliyorum” dedi.

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