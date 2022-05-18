İntihar ettiği sanılan Gökhan´ı eşi öldürmüş (2)

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EŞ TUTUKLANDI, AKRABALARI SERBEST

Eskişehir´de geçen yıl evinde ölü bulunan Gökhan Altay´ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen eşi Esra Altay çıkarıldığı mahkemece `kasten öldürme´ suçundan tutuklandı. Esra Altay´a yardım ettiği iddia edilen akrabaları S.B., K.D., D.D. adli kontrol şartıyla, S.D, B.D. ve C.D. ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Eskişehir Engin ÖZMEN

2022-05-18 20:08:49



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