Kırım Tatarları sürgünün 78’inci yılı Eskişehir’de törenle anıldı

Eskişehir’de, Kırım Tatarları’nın sürgününün 78. yıldönümü nedeniyle anma töreni düzenlendi.

Şeker Mahallesi’ndeki Zekeriya Canıgür Parkı’nda gerçekleştirilen anma töreni, saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ve Kırım Milli Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törene Vali Yardımcısı Salih Altun, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan ve Eskişehir’de yaşayan Kırımlılar katıldı.

Törende açılış konuşmasını yapan Eskişehir Kırım Türkleri Kültür, Yardımlaşma ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Ercan Bozkurt, 18 Mayıs 1944 tarihinde Sovyetler Birliği tarafından uygulanan soykırımın ve sürgünün tüm dünya ülkelerince tanınmasını talep ettiklerini söyledi.

Törende konuşma yapan AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan kendisinin göçmen bir ailenin çocuğu olduğunu, Kırım sürgününün farklı yerlerde yaşayan tüm Kırımlıları hâlâ üzmeye devam ettiğini kaydetti.



“Türkiye'nin varlığı, büyüklüğü ve gücü dünya üzerindeki tüm Türkler için de bir güvencedir”

Konuşmasında Türklerin tarih boyunca zulüm ve soykırımla karşılaştığını aktaran Vali Yardımcısı Salih Altun, "Tarih boyunca baktığımızda Türkler devlet kurmuş, devlet yıkmış, düşmanla savaşmış, kendini savunmuş, başka mazlum ve mağdur milletlere el uzatmıştır. Bu aşamada birçok zulümlere de soykırımlara da uğramıştır. Ancak her zaman kendi içinden güçlü devletler kurmayı başarmış bir milletiz. Bugün de ne mutlu bize ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi bölgesinin en güçlü, dünyada söz sahibi bir ülkenin vatandaşıyız. Türkiye'nin varlığı, büyüklüğü ve gücü dünya üzerindeki tüm Türkler için de bir güvencedir, bir garantidir" dedi.

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