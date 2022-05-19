Eskişehir Otobüs Terminali yaz tatilini bekliyor

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Ramazan Bayramı'nın ardından yoğunluğun azaldığı Eskişehir Otobüs Terminali'nde ulaşım firmaları, hareketliliğin başlaması için yaz tatili dönemini bekliyor.

Türkiye'nin öğrenci şehri olarak bilinen ve 3 üniversitesiyle 50 binden fazla öğrenciyi ağırlayan Eskişehir'de şehirlerarası otobüs terminali, Ramazan Bayramı tatilinin ardından sessizliğe büründü. Farklı şehirlerden gelen otobüslerdeki koltuk doluluk oranlarının yarı yarıya düşmesiyle birlikte terminal içerisinde bulunan kafeteryalar, lokantalar ve yolcu bankları boş kaldı. Terminalde hizmet veren ulaşım firmalarının satış yetkilileri Ramazan Bayramı'nın ardından azalan yoğunluğun, üniversitelerin yaz tatiline girmesiyle birlikte artmasını beklediklerini kaydetti.

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