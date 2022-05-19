Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi koordinatörlüğünde yürütülen ‘Erasmus+ projesi’ tanıtım toplantısı gerçekleştirildi

Eskişehir Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi koordinatörlüğünde yürütülen "Meslek Liseleri ElektrikElektronik Öğretmenleri için 3D Baskı Eğitim Modülü Tasarlama’ isimli Erasmus+ projesinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.
Düzenlenen toplantıya il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin yöneticileri, okul müdürleri, meslek lisesi öğretmenleri, öğretim üyeleri, sanayi kuruluşlarından eğitmenler, öğrenciler ve 3D baskı teknolojisi ile ilgilenen kullanıcılar katıldılar. Toplantı çerçevesinde proje ve online öğrenme platformu tanıtımı yapılarak, 3D uygulama seansı gerçekleştirildi. Toplantının ardından katılımcılara sertifika takdim edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.